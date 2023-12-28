نور النبوي يعيش قصة حب مع مايان السيد

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أحمد جودة - القاهرة -

تعاقد الفنان نور النبوي على فيلم “ الجامدين ” وتشاركه البطولة الفنانة مايان السيد الذي يعيش معها قصة حب ومن المقرر بدء التصوير قريبا.

نجوم فيلم الجامدين

فيلم الجامدين يشارك في بطولته بجانب نور النبوي ومايان السيد، كل من محمود ياسين جونيور، وأحمد غزي، صولا عمر، والعمل من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج عثمان أبو لبن.

نور النبوي ينتظر فيلم الحريفة

من ناحية أخرى، يستعد نور النبوى لطرح فيلم “الحريفة ” ويشاركه في البطولة كل من: أحمد غزي، خالد الذهبي، الإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل،، سليم الترك، مغني المهرجانات كزبرة، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما والأكشن حول ماجد لاعب كرة قدم يخوض منافسة قوية مع محترفي كرة القدم من الطبقتين الأولى العليا التي كان ينتمي إليها، والثانية الدنيا التي بسبب الظروف طرأت مؤخزً عليه اضطر إلى أن يصبح منها

نور النبوي يشارك في الموسم الرمضاني 2024

ومن ناحية أخرى، يشارك نور النبوي في الموسم الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل " امبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، نشوى مصطفى، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة.