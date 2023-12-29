نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنات تزيح الستار عن أحدث أعمالها الغنائية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسدلت الفنانة جنات الستار عن أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "الشمخ الجواني"، حيث شاركت "جنات" جمهورها بصورة من البوستر من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالبوستر تعليقًا قالت فيها:" الشمخ الجواني... SOON".

تعليقات الجمهور على منشور جنات

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، ناطرينك، ان شاء الله هتكسر الدنيا، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال جنات

والجدير بالذكر آخر أعمال جنات أغنية وكأنك سكر، والذي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي /وكأنك سكر جيه لغاية عندي ومرر

وكأنك جرح في عمري مصمم يتكرر آه

لا والأغرب قلبي المجني عليه بجبروتك

شيلته الذنب ومطلوب منه إنه يبرر

وكأنك سكر جيه لغاية عندي ومرر

وكأنك جرح في عمري مصمم يتكرر آه

لا والأغرب قلبي المجني عليه بجبروتك

شيلته الذنب ومطلوب منه إنه يبرر

وكأنك حلم قلب لكابوس وكأنك جيت على قلبي تدوس

جاي توجعني أنا ليه مخصوص أنا أضعف من أي مواجهة

وكأنك غلطة بكفرها وسنين وحاجات أنا بخسرها

ودموعي معاك دي ياما أكثرها وأتاري الحلو ده كان واجهة

كان حبك صدمة وياريتها بتفوقني

من كثر سذاجتي حبيت واحد غرقني

والله ما أعرف أقولها إزاي ولا أفسرها

تبقى قاتلني وبرضو أقول لك إنت إلحقني

وكأنك حلم قلب لكابوس وكأنك جيت على قلبي تدوس

جاي توجعني أنا ليه مخصوص أنا أضعف من أي مواجهة

وكأنك غلطة بكفرها وسنين وحاجات أنا بخسرها

ودموعي معاك دي ياما أكثرها وأتاري الحلو ده كان واجهة

