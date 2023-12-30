"أرجو من الدولة تساعدنا".. أبرز تصريحات إلهام شاهين مع خالد أبو بكر في "كل يوم"

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة إلهام شاهين، ضيفة على برنامج كل يوم والذي يقدمه المحامي خالد أبو بكر عبر قناة ON، والذي حملت عنوان الرقابة وحرية الفن والإبداع.

تصريحات إلهام شاهين

وقالت إلهام شاهين: "الوسط الفني لازم نعترف إنه بقى في مشاكل كتير جدًا وإحنا بنقعد نقول الكلام ده بينا وبين بعض وبنقعد مع النقيب ونقول مشاكلنا ونستنى يجيلنا رد وإن ده يتعرض على الدولة والدولة تساعدنا وتقف معانا وتحللنا المشاكل دي.

وأضافت: "الحقيقة مفيش ردود محدش بيقول لا بس محدش بيقول أيوة، بنقعد ونعمل اجتماعات عشان نقول حلول وليه الفن بيتراجع، واحنا لازم نكون صرحاء ومنحطش راسنا في الرمل، يجي وقت بيكون في مهرجانات دولية موجودة منلاقيش فيلم مصري يمثلنا إزاي وإحنا بلد الفن، وإزاي يجي مهرجاناتنا إحنا مثلًا مهرجان القاهرة واحدة من أهم مهرجانات العالم وإحنا الدولة المستضيفة ومعندناش فيلم مصري يمثلنا.

وتابعت: “في حاجات ودول لما تصور عندهم في أي بيعتبروا إن ده دعاية للبلد ودعاية سياحية وبيدفعوا فلوس عشان نعمل ده”.

وأكملت: "وأنا عشان أصور في أماكن سياحية مهمة في مصر يعني عايزة أصور مثلًا في الأقصر وأسوان أو عايزة أروح معبد الكرنك وعايزة أتمنظر على العالم بالحضارة العظيمة المصرية، صعوبات شديدة جدًا في الموافقة وبعدين فلوس كتيرة جدًا تتدفع فالمنتج مش قادر.

وتابعت: "دي دعاية بتدفعوا للمنتج فيها فلوس، فالمنتج يقعد مع الكاتب بيقول لا بلاش الأقصر وأسوان وبلاش الأهرامات هيقولولنا بالساعة وبلاش القلعة عشان هيقولولنا بالساعة،

وأكدت: إنت عايز دعاية سياحية ولا لا ماهو الفن ده دعاية ثقافية وفكرية وسياحية، وعايزين نروج لمصر سياحيا بشكل صح ولازم تساعدونا نروج لمصر بشكل صح، وبالعكس تطالبوا الفنانين المصريين والمنتجين تعالوا صورا في الأماكن السياحية والأثرية مش تقولولنا بالساعة وندخل مين.

وشددت: "لازم تساعدونا نروج صح لمصر وللفن المصري وللسياحة المصرية، وعايزين نجيب أحدث اجهزة وأحدث كاميرات وأحدث أجهزة إضاءة وأحدث أجهزة صوت شيلوا من عليها مثلًا الجمارك، ومش هقول الدولة تدفع فلوس للانتاج بس تساعدنا يعني بلاش جمارك على المعدات المهمة لإن التكنولوجية الحديثة كل فيها جديد

وأردفت: يقولولنا مثلا لما نخش نصور في أماكن اثرية خشي صوري زي ما أنتي عايزة من غير ماندفع فلوس، ولكن بردو فلوس كتير وفي الآخر المنتج بيقول الفيلم هيتكلف كتير مش هقدر ويقعد مع الكاتب يشيل حاجات، إحنا لما بنحب بلدنا هنحب الفن لإن هو اللي بيروج لبلدنا فعايزين نحب بلدنا بشكل صح ونروجلها صح

وقالت عن السينمات: إحنا عايزين سينمات إحنا عددنا بقى 120 مليون عدد السينمات لا يتناسب مع عدد الجمهور المصري ولازم في كل محافظة عدد كبير من السينمات، ويبقى في مسرح فيه مسارح كتير متقفلة لازم المسارح تتجدد كل يوم في جديد في العالم.

واختتمت: “أنا برجو من الدولة إنها تحب الفن وتلفت ليه وتعرف قيمته وتأثيره في كل حاجة وتأثيره سياحيًا وبنتعذب عشان نصور في أماكن سياحية، وأنا وقفت لإني خسرت كتير لإني عايزة أعمل فن حقيقي مش فن تجاري وعايزة شيء محترم وأفلامي لفت مهرجانات العالم منها خلطة فوزية خد 17 جايزة دولية ويوم للستات 23 خد جايزة دولية وأنا بشرف إسم مصر بأفلام محترمة وليها قيمتها وبتنافس في مهرجانات دولية، وإسم مصر هو اللي ياخد الجايزة ولما بيتنادى على الجايزة مبيتقالش إلهام شاهين وأنا من حقي أخاف على فني وخدوا بالكوا في قلق على الفني المصري”.