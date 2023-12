نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الاحتفال بزفافها.. ثراء جبيل تتصدر تريند " جوجل " السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة ثراء جبيل، محرك البحث "جوجل" بالسعودية، خلال الساعات الماضية بعد أن فاجأت جمهورها بحفل زفافها على مختار الديناري ونشرت مجموعة فيديوهات من استعدادها للحفل، وظهرت ثراء بفستان زفاف في أمريكا، حيث أعلنت عقد قرانها مساء أمس.

زواج ثراء جبيل

شاركت الفنانة ثراء جبيل جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور موقع "إنستجرام" فيديو لها في أثناء مراسم حفل زفافها في أمريكا، وعلقت عليه قائلة: "بعد ما كان مختار جاتله منحة فولبرايت وعشان هيقعد سنتين قررنا نتجوز في أمريكا في أجمل وقت في السنة بالنسبالي، في الكريسماس 25\12\2023.. وبعدين نفرح وسط حبايبنا في مصر".



خطوبة ثراء جبيل على الطريقة الرومانسية

وكانت ثراء جبيل قد احتفلت بخطبتها على الفنان مختار الديناري، بعد أن عرض عليها الزواج بطريقة رومانسية، وكان مختار الديناري قد طلب الزواج من ثراء جبيل في أجواء رومانسية حيث قام بوضع عدد من البالونات على هيئة "دبلة زواج" في الشارع بالإضافة إلى لافتة كُتب عليها "will you marry me"



أبرز أعمال زوج ثراء جبيل

يذكر أن مختار الديناري شارك في الجزء الثاني من مسلسل "ريفو" مع أمير عيد، ركين سعد، صدقي صخر، تامر هاشم، سارة عبد الرحمن وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من إخراج يحيى اسماعيل.



آخر أعمال ثراء جبيل

شاركت ثراء جبيل مؤخرًا في مسلسل "ورق التوت" مع شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، جمال عبد الناصر، نور النبوي، سلوى محمد علي. تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.