نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد كريم: السينما أحسن صوت لتوصيل رسالتنا للعالم.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان محمد كريم، عن سعادته لإقامة النسخة الحالية من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الحالية، في ظل الظروف الحالية التي تعانيها غزة.

تصريحات محمد كريم

وقال محمد كريم، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، خلال تغطيتها لمهرجان الجونة السينمائي، إن الفن والسينما حمل كبير على كاهل المسئولين في الوطن العربي ومصر.

وتابع: مفيش أحسن من السينما في توصيل الصوت والرسالة لكل العالم، وذلك من خلال القصص والأعمال الفنية التي يتم تقديمها للجمهور.

محمد كريم وجيبسون تيريس

يذكر أن الفنان محمد كريم شارك متابعيه مؤخرًا بفيديو مع النجم العالمى تيريس جيبسون تيريس عبر حسابه بموقع " إنستجرام " وظهر خلاله وهو متوجه إلى المطار لمغادرة الجونة مع حضور حفل الختام.

واصطحبه محمد كريم لعدد من الأماكن السياحية، ولعب جيبسون بطولة فيلم Fast X ضمن سلسلة أفلام Fast & Furious وهو إخراج Louis Leterrier ، وشارك في البطولة مع ميشيل رودريجيز،، كريس "لوداكريس" بريدجز، ناتالي إيمانويل، جوردانا بروستر، سونج كانج، جايسون ستاثام، جون سينا وسكوت إيستوود، مع هيلين ميرين الفائزة بجائزة الأوسكار وتشارليز ثيرون الحائزة على جائزة الأوسكار، كما يضم الفيلم طاقمًا جديدًا استثنائيًا، بما في ذلك الحائز على جائزة الأوسكار بري لارسون في دور تيس



ماذا قال محمد كريم عن زيارة جيبسون تيريس لمصر؟

وتحدث محمد كريم، عن زيارة جيبسون تيريس لمصر، وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن زيارة النجوم العالميين يفتح الطريق لجذب وتصوير السينما العالمية، متابعًا: "بنحاول نفتح سكة كويسة والموضوع مربح جدًا للبلد ليس على النطاق السياحي فقط، ولكن اقتصاديا بشكل كبير، وأي فيلم ييجي يتصور في مصر هتلاقي أرقام كبيرة".



وتابع: "بلدنا أولى والمشكلة عندنا أن كتير قوي من الأفلام لها علاقة بمصر وتصور في دول تانية وفي تغيرات جميلة حصلت في البلد عندنا مدن جديدة، وعايزين المفهوم ده نحط فيه جهد زيادة، والفيديوهات اللي عملها تيريس جيبسون مؤثرة للغاية في العالم، وفان ديزل كلمه في التليفون وعايز يزور مصر".