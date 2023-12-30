الموت يفجع الفنان محمد كيلاني

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان محمد كيلاني، منذ قليل عن وفاة خاله المهندس مصطفى كمال الدبيكي، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”.

وكتب محمد كيلاني، منشورًا، قال فيه:”إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمه الله خالي وأبي الثاني المهندس مصطفى كمال الدبيكي".

مشاركة محمد كيلاني في حكاية" روحي فيك "



وفي سياق آخر، شارك محمد كيلاني، مؤخرًا في حكاية «روحي فيك» هي الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهي من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وأشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردني محمد لطفي.

مشاركة محمد كيلاني في مسلسل انحراف



وفي سياق آخر، شارك محمد كيلاني في مسلسل "إنحراف "الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي 2022، المسلسل مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض، حول انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية؛ يصطدمون بطبيبة نفسية وتقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

وكشف محمد كيلاني في تصريحات صحفية أن شخصية آسر، شخصية ثعبان، يتسحب حتى تسنح له الفرصة ليلدغ فريسته، ندل يستغل كونه مذيعا فى الراديو لتنفيذ أغراضه، له وجهان الأول حنين وطيب لاستقطاب فريسته، وإقناع الفتاة بأنه يحبها ويخاف عليها، ووجه آخر خائن ومتقلب.



أبطال مسلسل “انحراف”

مسلسل "إنحراف" بطولة روجينا، محمد لطفي، محمد كيلاني، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، أحمد صفوت، لوسي، محمد عادل، رانيا فريد شوقي، سماء حجازي، ويزو، وآخرون من إخراج رؤوف عبد العزيز.



