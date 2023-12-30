نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير بريطاني أكد على متابعة الأسرة الملكية لـ The Crown في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد ختام تصوير مشاهد العمل الموسم الختامي من المسلسل، كشفت مصادر مطلعة من داخل قصر باكنجهام، أن الأسرة الملكية تابعت أحداث مسلسل The Crown.

ووفق ديد لاين، كان جوناثان بريس الخبير بالاسرة الملكية قد أكد على أن عدد من أعضاء الأسرة تابعوا أحداث العمل ولديهم أرائهم الخاصة بشأنه.

مسلسل THE CROWN

حملت مشاهد الموسم الختامي من مسلسل THE CROWN، مشهد جمع جيمع الفنانات المؤدين لشخصية الملكة اليزابيث، عبر مواسم المسلسل الناجح الذي انتجته شبكة نتفليكس.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من المشهد، جمع كلير فوي التي جسدت الملكة اليزابيث في فترة الشباب، والنجمة أوليفيا كولمان التي جسدت الملكة في مرحلة النضج، ثم النجمة القديرة أميلدا ستاونتون.

وكشفت الإحصائيات الجديدة لنسب مشاهدات شبكة نتفليكس مع نهاية عام 2023، عن تصدر مسلسل The Crown بموسمه السادس والختامي، قائمة المشاهدات بالنسبة للأعمال التليفزيونية.

ووفق ديد لاين، كانت الصدارة بين الاعمال السينمائية من نصيب فيلم The Killer، كأعلى الأفلام مشاهدة خلال نوفمبر الجاري.

تفاصيل عن العمل

ومسلسل التاج، بدأ عرضه عبر منصة نتفليكس للبث الرقمي، وهو من أعمال نتفليكس الأصلية ومن أضخم المسلسلات من حيث الإنتاج.

المسلسل، يروي قصة الأسرة الملكية في بريطانيا، منذ تولي الملكة اليزابيث للحكم، وبداية عرض موسمه الأول كانت في عام 2016.

وعبر مواسمه المتعاقبة، جسد شخصية الملكة اليزابيث بجانب أميلدا ستاونتون، النجمة الشابة كلير فوي، التي جسدت شخصية الملكة في المواسم الأول والثاني.

من بعد ذلك في الموسم الثالث والرابع، جسد شخصية الملكة، النجمة الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.