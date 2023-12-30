نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليق الأول لـ مي عمر بعد فوزها بمسابقة أجمل 100 وجه بالعالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة مي عمر عن سعادتها الكبيرة بفوزها بمسابقة أفضل 100 وجه بالعالم، للعام الثاني على التوالي، حيث شاركت جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



منشور مي عمر

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:" سعيدة جدًا بفوزي في مسابقه أجمل 100 وجه في العالم للعام التاني على التوالي وتحقيق مركز متقدم وأن أكون أول مصرية والوحيدة اللي تكسب في المسابقة".

وأضافت: "وكمان توصل للنهائيات لعامين متتاليين متقدمة على نجوم عالمين، السنة اللي فاتت لما كسبت فرحت جدًا إن فنانة مصرية عربية كسبت، السنة دي بأكد الفرحة وبشاركها مع كل جمهوري المصري والعربي".

وتعد مي عمر العربية الوحيدة التي تكون في المراكز العشرة الأولى بمسابقة أجمل 100 وجه في العالم، والتي ضمت العديد من الفنانين والعارضات، منهم: عارضة الأزياء سيكريت جاسمين توكيس، ونانسي جويل ماكدوني، وليزا منوبان.

مشاركة مي عمر في" نعمة الأفوكاتو"

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة مي عمر، حاليًا في مسلسل نعمة الأفوكاتو، والتي من المقرر أن يتم عرضه خلال الموسم الرمضاني 2024 ، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.

ويشارك في مسلسل نعمة الأفوكاتو العديد من الفنانين مع مي عمر، منهم: أحمد ماجد، أحمد زاهر، كمال أبو رية، سامي مغاوري، سلوى عثمان، محمد دسوقي، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، والمسلسل من إخراج محمد سامي.



آخر أعمال مي عمر

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "علاقة مشروعة" التي قدمته مؤخرًا مع ياسر جلال، داليا البحيري، وآخرون من النجوم، والعمل حاز على إعجاب الجمهور وقت عرضه.