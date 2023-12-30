نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعاونه مع معه.. عزيز الشافعي عن أيمن بهجت قمر:"الكل اتعلم منه ومحدش عرف يقلده" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الشاعر والملحن عزيز الشافعي على تهنئة الشاعر أيمن بهجت قمر على مشاركته في ألبوم “مكانك” للنجم عمرو دياب، ووجه له رسالة مليئة بالحب، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

منشور عزيز الشافعي

شارك عزيز الشافعي جمهوره بصورة له برفقة أيمن بهجت قمر، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" أبو بهجت العمدة أيمن بهجت قمر اللي من يوم ما بدأ يكتب وهو فرض لون جديد وشكل جديد على الأغنية،العربية بنجاحات كبيرة وكثيرة وتناول جديد".

وأضاف:" وقاموس مختلف الكل اتعلم منه ومحدش عرف يقلده، طبيعي إنه ماشاء الله دايمًا يفضل متجدد ومتألق زي ما عمل مع الهضبة عمرو دياب في ألبوم مكانك بغنوتين جامدين جدًا".

وتابع:" معرفش حد بالاسم ده مع المبدع أحمد إبراهيم، والمعنويات مرتفعة اللى كانت مسك الختام كآخر تراك نزل في الألبوم، ومبسوط إنها من ألحاني، ومن توزيع صديقي وسام عبد المنعم، والاثنين ميكس وماستر أمير محروس، طبعًا تعيش وتنجح وتتفوق يا أيمن ".

عزيز الشافعي يشعل الأجواء في مابتغيبش والمعنويات مرتفعة لـ عمرو دياب

ونجح الشاعر والملحن عزيز الشافعي، في تحقيق نجاحًا كبيرًا من خلال تعاونه مع الهضبة عمرو دياب في أغنية" ما بتغبيش “، وأغنية” المعنويات مرتفعة "فقد تصدرا التريند فور طرحهم.



تفاصيل ألبوم عمرو دياب مكانك

وكان النجم عمرو دياب قد طرح يوم الخميس الماضي ألبومه الجديد مكانك والذي يضم ١٢ أغنية وهم بيوحشنا من كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد ابراهيم، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس، “سلامك وصلي” كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم،

“معرفش حد بالاسم ده"، من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم،"ظبط مودها “كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، و” اخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم،" مكانك" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم،

“ ياقمر” كلمات مصطفى حدوتة، لحن عمرو دياب، توزيع وسام عبد المنعم

لوحدنا كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي،" الكلام ليك انت" كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي،" ما تتعوضش بحد" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي، "مابتغيبش" كلمات ولحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، “المعنويات مرتفعة” كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.