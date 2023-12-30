بسبب الزفاف.. ثراء جبيل تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة ثراء جبيل محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما فوجئ الجمهور بفيديو لحفل زفاف الفنانة شاركته لهم عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام»، دون سابق إنذار أو الإعلان عن موعد زفافها وأيضا دون حضور أهل أو أصدقاء، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن السبب، خاصة بعد كشفها عن أنها ستحتفل بحفل زفافها مرتين.

زواج ثراء جبيل دون أهل أو أصدقاء

احتفلت الفنانة ثراء جبيل بحفل زفافها دون سابق إنذار أو الإعلان عن موعد زفافها وأيضا دون حضور أهل أو أصدقاء، كشفت ثراء عن السبب وراء احتفالها بحفل زفافها بهذه السرعة دون سابق إنذار، مشيرة عبر إنستجرام إلى حصول زوجها الفنان مختار الديناري على منحة فولبرايت في أمريكا لمدة سنتين، وهو الأمر الذي سيستدعي إقامة الحفل هناك،ا أنها ستحتفل بعد ذلك وسط الأهل والأصدقاء في مصر، قائلة: «قررنا نتجوز في أمريكا في أجمل وقت في السنة بالنسبالي، في الكريسماس، وبعدين نفرح وسط حبايبنا في مصر».

أحدث أعمال ثراء جبيل

ومن ناحية اخري، وانتهت ثراء مؤخرًا من تصوير مسلسل "إقامة جبرية" المكون من 10 حلقات والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتأليف احمد عادل اخراج احمد سمير فرج، وبطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبى، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوى، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

آخر أعمال ثراء جبيل



ويذكر ان آخر أعمال ثراء جبيل فى السينما فيلم "رهبة" الذى عرض فى مايو الماضى، وهو بطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، سما إبراهيم، الفنان السعودى محمد القس، محمود البزاوى، مصطفى غريب، عبد الرحمن ظاظا، وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، ندا بجهت من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق وتدور أحداثه في اطار شعبى كوميدى، كما شاركت في بطولة مسلسل "ورق التوت"، الذي عرض مؤخرا، وهو من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

