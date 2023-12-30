انت الأن تتابع خبر حسن أبوالروس يكشف تفاصيل شخصيته بحالة خاصة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بشارك الفنان المصري حسن أبو الروس، ببطولة مسلسل "حالة خاصة"، إلى جانب الفنانة غادة عادل.



وظهر أبو الروس في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، وهو يتحدث عن تفاصيل شخصيته في العمل، مبيناً أنها شريرة وغير مرغوب فيها.



وقال الفنان المصري: أنا عارف إن ماحدش طايقني في المكتب دا، بس معليش مصيري إني أبقى محامي كبير.



وأرفق الفيديو بتعليق كشف فيه عن اسم شخصيته: انتظروا شخصية عز المحامي وأماني النجار من كواليس مسلسل حالة خاصة قريبا.



وقبل أيام قليلة، كشفت منصة whatch it عن البرومو الرسمي للعمل، الذي كشف عن ملامح شخصياته، إذ ظهر فيه طه الدسوقي وهو يجسد شخصية طالب ذكي متفوق لم يحصل على وظيفة في جامعته رغم حصوله على أعلى معدل بين الطلاب.



وهذا ما جعله يبحث عن فرصة عمل في المحاماة، فيلجأ للمحامية الشهيرة "أمينة النجار" التي تجسدها غادة عادل، وبالفعل تقبل إعطاءه فرصة.



ويظهر الدسوقي وهو يعبر عن حبه لغادة قائلاً: الحب الحقيقي هو التقاء روحين، وأنا لقيتك وأول مرة بنت تطلب مني إني أخرج معاها كانت إنتِ.



تدور أحداث العمل المؤلف من 10 حلقات حول محامٍ يقع في حب محامية أثناء مروره بحالة نفسية صعبة، ثم يتعرض للكثير من المشاكل الخاصة فتسعى حبيبته لمساعدته في التخلص منها.



ويلعب بطولة المسلسل، الذي سيعرض في الثالث من يناير(كانون الثاني) المقبل، كل من طه الدسوقي وغادة عادل وهاجر السراج وحسن أبو الروس، وأحمد الأزعر، ووئام مجدي، وعلي السبع، وهو من إخراج عبد العزيز النجار وإنتاج شركة "تي فيجن" وتأليف مهاب طارق .