فن ومشاهير

درة تخوض البطولة المطلقة بمسلسل "إثبات نسب"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

القاهرة - محمد ابراهيم - وافقت النجمة درة على بطولة المسلسل الجديد إثبات نسب والذي تعود به لتقديم البطولة المطلقة التي قدمتها من قبل في عدة أعمال منها الشارع اللي ورانا وبلا دليل وأفلام جدران والمعدية وآخرها مسلسل المتهمة الذي اشاد به الجمهور والنقاد.

2a2361c440.jpg
c0677994e8.jpg


 

فريق عمل مسلسل إثبات نسب


 

والعمل من تأليف محمد ناير وشاركه كتابة السيناريو صاحب القصة  جمال رمضان ويخرجه احمد عبده، من انتاج شركة storyboard films، ويشاركها في البطولة صدقي صخر ومحمود عبد المغني وهند عبد الحليم ومحسن محي الدين واسلام جمال وولاء الشريف ولبنى ونس،ويتناول قضية اجتماعية بشكل درامي مشوق.

2222f00838.jpg
24dce830e7.jpg


 

أحدث أعمال درة


 

على صعيد آخر أوشكت درة على الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد الذنب والذي تتقاسم بطولته مع النجم هاني سلامة وسيتم عرضه على احد المنصات قريبا.

d99a534986.jpg
99cb1df515.jpg


 

آخر أعمال درة

 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة درة، "مسلسل الأجهر"، الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2023.
 

والعمل بطولة كلا من عمرو سعد، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، سارة سلامة، ومن إخراج ياسر سامي.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا