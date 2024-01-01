درة تخوض البطولة المطلقة بمسلسل "إثبات نسب"

القاهرة - محمد ابراهيم - وافقت النجمة درة على بطولة المسلسل الجديد إثبات نسب والذي تعود به لتقديم البطولة المطلقة التي قدمتها من قبل في عدة أعمال منها الشارع اللي ورانا وبلا دليل وأفلام جدران والمعدية وآخرها مسلسل المتهمة الذي اشاد به الجمهور والنقاد.





فريق عمل مسلسل إثبات نسب





والعمل من تأليف محمد ناير وشاركه كتابة السيناريو صاحب القصة جمال رمضان ويخرجه احمد عبده، من انتاج شركة storyboard films، ويشاركها في البطولة صدقي صخر ومحمود عبد المغني وهند عبد الحليم ومحسن محي الدين واسلام جمال وولاء الشريف ولبنى ونس،ويتناول قضية اجتماعية بشكل درامي مشوق.





أحدث أعمال درة





على صعيد آخر أوشكت درة على الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد الذنب والذي تتقاسم بطولته مع النجم هاني سلامة وسيتم عرضه على احد المنصات قريبا.





آخر أعمال درة

يذكر أن آخر أعمال الفنانة درة، "مسلسل الأجهر"، الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2023.



والعمل بطولة كلا من عمرو سعد، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، سارة سلامة، ومن إخراج ياسر سامي.