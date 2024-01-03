تامر عاشور يستعد لطرح أغنية "هيجيلي"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان تامر عاشور عن استعداده لأغنية جديدة بالتعاون مع شركة بنش مارك لإنتاجها.

الأغنية تحمل اسم “هيجيلي موجوع" لتكون الأغنية الأولي له خلال عام 2024 والتي ستحمل الكثير من المفاجآت.

تامر عاشور يوجه رسالة لزوجته

حرص الفنان تامر عاشور على توجيه رسالة لزوجته الإعلامية نانسي نور بمناسبة عيد ميلاده، حيث شارك جمهوره بصورة له برفقتها، من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" مش عارف أشكرك على ايه ولا ايه ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك أبدًا ويحفظك".

وفور مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات:" عيد ميلاد سعيد، كل عام وانت بخير وصحة وسلامة وسعادة، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، ربنا يخليكوا لبعض"، وغيرها من التعليقات.

كان النجم تامر عاشور قد أحيا أحدث حفلاته الغنائية الجديدة الجمعة 22 ديسمبر الماضي، بأحد المولات على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، ضمن حفلات الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة.



عديت

والجدير بالذكر آخر أعمال تامر عاشور أغنية "عديت"، والتي نالت على إعجاب الجمهور، وتصدرت الترند فور نزولها.

وجاءت كلمات أغنية عديت كالآتي:

عديت جنبي إتمنيت

ربى يجّمعنا وتبقى شريكي

في حُضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللي عندي

وانت يالا يالا قول

عديت جنبي إتمنيت

ربى يجّمعنا وتبقى شريكي

في حُضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللي عندي

وانت يالا يالا قول

مستني ايه بقى

قلبي خلاص لقا

اللي أنا نفسي أهِنن فيه

واللي اداديه كده