نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى الشاذلي تكشف عن علاقتها بزوجها خلال لقائها في "ab talks" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الإعلامية منى الشاذلي عن علاقتها بزوجها من خلال برنامج " ab talks"،والذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش.

وقالت منى الشاذلي:"لما سافرت روما عشان أشتغل في قناة هناك قررت أن مفيش مجال للحب لكن وقعت فالحب لشريكي وجوزي".

وأضافت:"حصل التعارف بينا في إيطاليا وكان تعارف تقليدي جدًا ومكنش في قبول بينا لكن بوجود بعض الأصدقاء المشتركين أصبح الأمر ألطف وحصل الجواز وحاليًا بقالنا ٢٥ سنة مع بعض“.



منى الشاذلي: "عمري ما حلمت أكون إعلامية وأنا صغيرة"

وتابعت:" عمري ما حلمت أكون إعلامية وأنا صغيرة، وكان نفسي أكون دكتورة، لأني كنت متفوقة في المدرسة".

“رب صدفة خير من ألف ميعاد”

وقالت: "ولما دخلت الجامعة الأمريكية لقيت الأقرب ليا هو الإعلام، وواحدة صاحبتي قالتلي أنا باخد تدريب في راديو وتلفوزيون شبكة العرب وقالتلي لازم تشتغلي مذيعة قدمي معانا، فروحت معاها، وكنت بجاوب على أسئلة الجغرافيا والأدب والتاريخ والمدرب قالي انتي معانا مذيعة في الـ art".



منى الشاذلي:"والدي تطوع في حرب العدوان الثلاثي عل مصر برغم أنه مكنش ليه جيش"



وواصلت:"والدي تطوع في حرب العدوان الثلاثي عل مصربرغم أنه مكنش ليه جيش، أبويا شيء جميل وعمره ما تفاخر بحاجات كتير مهمة عملها، واتعلمت منه الأخلاق، ودايمًا بتأثر لما بفتكره، لأنه قمة الثقافة والأخلاق والمعرفة وقمة البساطة، واتعلمت منه أنه لا شيء في الدنيا يستدعي التفاخر".

