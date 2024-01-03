منى الشاذلي مطلوبة على جوجل لهذا السبب !

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أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الإعلامية منى الشاذلي محركات البحث من خلال ظهورها ببرنامج ab talks مع الإعلامي أنس بوخش، وكشفت "الشاذلي" عن أسرتها، ودخولها إلى مجال الإعلام وغيرها من الأمور.

منى الشاذلي: "عمري ما حلمت أكون إعلامية وأنا صغيرة"

وقالت منى الشاذلي:" عمري ما حلمت أكون إعلامية وأنا صغيرة، وكان نفسي أكون دكتورة، لأني كنت متفوقة في المدرسة".

رب صدفة خير من ألف ميعاد

واضافت: "ولما دخلت الجامعة الأمريكية لقيت الأقرب ليا هو الإعلام، وواحدة صاحبتي قالتلي أنا باخد تدريب في راديو وتلفوزيون شبكة العرب وقالتلي لازم تشتغلي مذيعة قدمي معانا، فروحت معاها، وكنت بجاوب على أسئلة الجغرافيا والأدب والتاريخ والمدرب قالي انتي معانا مذيعة في الـ art".



منى الشاذلي: "والدي تطوع للدفاع عن مصر ضد العدوان الثلاثي برغم أنه مكنش ليه جيش"

وتابعت:"والدي تطوع في حرب العدوان الثلاثي عل مصربرغم أنه مكنش ليه جيش، أبويا شيء جميل وعمره ما تفاخر بحاجات كتير مهمة عملها، واتعلمت منه الأخلاق، ودايمًا بتأثر لما بفتكره، لأنه قمة الثقافة والأخلاق والمعرفة وقمة البساطة، واتعلمت منه أنه لا شيء في الدنيا يستدعي التفاخر".



منى الشاذلي: "مش عايزة افتكر شخص أذاني".



وقالت: "أنا كنت طفلة وديعة جدا، وربنا انعم عليا بأسرة محبة، وأنا لم أتذكر مآسي مع أنه كان فيه، وبعد ما فكرت لقيت أني بمسح المآسي الموجودة في الحياة عشان مش بحب مخزوني الوجداني يكون مشوش، ومش عايزة افتكر شخص اذاني".