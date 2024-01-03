تعرف على أبرز تصريحات سلاف فواخرجي مع الإعلامية لميس الحديدي

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت الفنانة سلاف فواخرجي محركات البحث نظرًا لظهورها ببرنامج "كلمة أخيرة"، والتي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، وكشفت فوخراجي عن حقيقة انفصالها بزوجها وحقيقة تعرضها للإغتيال.



سلاف فواخرجي:"تعرضت للقسوة على السوشيال ميديا بسبب اختلاف الأراء السياسية"

وقالت:"تعرضت للقسوة على السوشيال ميديا عند اختلاف المواقف السياسية، وأكثر من مرة كان في محاولة لخطف أولادي، وأكثر من مرة كان في محاولة لاغتيالي بسبب اختلاف الأراء السياسية".

وأضافت:" كان في محاولة اغتيال في سوريا، وفي السودان أثناء تكريمي في حديقة عامة ضمن مهرجان سينمائي، وفي آخر لحظة قبل صعودي للتكريم لاحظت حركة غير طبيعية وزيادة عدد رجال الأمن، وقبل صعودي للمسرح لتكريمي عرفت بوجود محاولة لقتلي بواسطة مجموعة من الشباب".



وتابعت:"المفارقة أن الشباب الذين حاولوا اغتيالي سوريون على خلاف معي في الرأي فقط، وأنا فنانة ومواطنة سورية لا حول لي ولا قوة، ورأيي لن يغير أي شيء في تاريخ الأمم، والرجل الذي كشف الموضوع وحماني أيضا سوري ويخالفني في الرأي، لكنه لم يقبل بأن يتم اغتيالي".

سلاف فواخرجي تكشف عن علاقتها بزوجها طلاق أم إنفصال؟

وأشارت:" ما أعلنا عنه السنة الماضية انفصال وليس الطلاق ونحن لم نتطلق.. إحنا منفصلين لكن طول الوقت سوا، لأن في عندنا عائلة وحمزة وعلي، وإحنا أصدقاء، ووائل بالنسبة لي ليس زوجا فقط، هو أخ وصديق وأب، وما عمله تجاه ماما وبابا كان عظيم جدا".

وواصلت:" كل بيت فيه مشاكل، وخاصة في بلد فيه حرب وكل الناس مضعوطة وتعبانة، وأوقات بنتكلم، ومعنديش شروط للعودة له ولا قبل كدا كان عندي شروط ولا عمري فكرت في شروط".

آخر أعمال سلاف فواخرجي

والجدير بالذكر آخر أعمال سُلاف فواخرجي مسلسل” عنبر 6 ” بطولة كلا من صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج علي العلي، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور.