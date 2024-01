نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جورج آر آر مارتن يعلن عن مشاريع "أنيميشن" من عالم The House Of Dragon في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مبتكر عالم صراع العروش في تصريحات جديدة الكاتب جورجر آر آر مارتن، عن أنه ستكون هناك مشاريع رسوم متحركة مستوحاة من العالم التليفزيوني الشهير.

ووفق ديد لاين، فإن عدد من المشاريع المستقبلية في هذا العالم التليفزيوني، تم نقلها من المشاريع السينمائية الحية، إلى أعمال رسوم متحركة.

House of the Dragon

طرح التيزر التشويقي الأول للمسلسل المنتظر بشدة House of the Dragon، في موسمه الثاني الذي من المقرر طرحه للعرض في عام 2024 المقبل.

ونقل موقع ديد لاين الإعلان الترويجي للمسلسل في موسمه الثاني، مقدمًا لمحة عما ينتظر المعجبين في الصيف المقبل.

ذلك على أن يطرح الإعلان الترويجي المطول من المسلسل خلال شهرين من الآن وستكون مدته نحو دقيقتين.

مسلسل Euphoria

أيضًا تحدد رسميًا موعد عودة مسلسل Euphoria من إنتاج شبكة HBO في موسم ثالث جديد، يكون طرحه للعرض بتاريخ 2025 المقبل.

تفاصيل المسلسل

ووفق صحيفة ديلي ميل، المسلسل الناجح للمخرج سام ليفنسون، سيعود بمشاركة أبطاله الاصليين، ومنهم زنديا، وهنتر سكافر، وسيدني سويني وجيكوب إلوردي.

وكانت قد أعلنت شبكة HBO رسميًا عن نيتها لإصدار موسم ثاني من مسلسل "The Last Of Us" بعد تحقيقه لمعدلات مشاهدة مرتفعة خلال عرض الموسم الأول.