إياد صالح:' كتبت أفلام عن الكرة قبل "الحريفة" ولم تكتمل.. وهذا تعليقي على انتقاد كزبرة ( فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المؤلف إياد صالح مؤلف فيلم “ الحريفة” عن تفاصيل تحضيراته للعمل قائلا:' المنتج طارق الجنايني تعاقدت معه على مسلسل ثم جاءت لنا الفكرة والحديث عن فيلم يتحدث عن كرة القدم فتحمس المنتج طارق الجنايني وقرر إنتاج الفيلم وبدأنا في تصويره، فهو شخص مغامر للغاية

وأشار إلى أنه بالفعل كتب عدة مشاريع عن كرة القدم قبل الحريفة لكنها كانت لم تكتمل بسبب عدم توافر نجوم شباك يصلحوا لأداء شخصيات لاعبين كرة القدم مضيفا:' دايما مفيش نجوم شباك في سن لاعبي الكرة بجانب إلي أن الافلام التي تتحدث عن الكرة أحيانا لا تحقق إيرادات بسبب أن هناك فتيات لا يريدون المشاهدة وهناك أشخاص لا تحب مشاهدة الأفلام التي تتحدث عن الكرة.

إياد صالح يعلق على الانتقادات التي طالت كزبرة

وتحدث عن رأيه في الانتقادات التي وجهت لكزبرة قائلا:' السوشيال ميديا والاعلام بتكبر المواضيع دايما مينفعش نحكم على أي حد من تجربة أولي وعلى سبيل المثال الفنانة ياسمين عبد العزيز رقم واحد في السينما وكانت بدايتها الإعلانات وليس التمثيل وكانت ستهاجم إذا كانت بدايتها في وقتنا الحالي.

صناع الحريفة

احتفل أمس أسرة عمل فيلم الحريفة بالعرض الخاص للفيلم بحضور أبطاله بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، تمهيدًا لطرحه بجميع دور العرض السينمائي بداية من يوم 4 يناير الجاري، لينافس في شباك التذاكر وسط نجوم السينما خلال الموسم الشتوي، وذلك بعد النجاحات المتعددة التي حققها من خلال مشاركته في الدراما والسينما.

وشوق نور النبوي جمهوره، حيث نشر البرومو الرسمي للفيلم عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك” وعلق قائلًا: "توكلنا على الله.. الاعلان الرسمي لفيلم الحريفة، 4 يناير بجميع دور العرض في مصر و11 يناير في جميع الدول العربية.. أحنا مين؟! احنا الحريفة".