صفاء سلطان تكشف عن اسم شخصيتها في الصديقات رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الفنانة صفاء سلطان عن اسم شخصيتها من خلال أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "الصديقات"،

وذلك حرصت "صفاء" على مشاركة جمهورهابصورة من كواليس العمل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالصورة تعليق قالت فيه:" أنا نوجا أنا... حكاية غير كل حكايات المسلسل مسلسل الصديقات (القطط) رمضان 2024، إخراج محمد زاهر رجب، إنتاج شركة "قبنض" للإنتاج الفني".

وأضافت:"ست ستاتي مع سبع البراري شريكي جودت البيك".

تعليقات الجمهور على منشور صفاء سلطان

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، متحمسين للعمل، دايما متألقة، وغيرها من التعليقات ".

أبطال مسلسل الصديقات

العمل من إنتاج شركة "قبنض" للإنتاج الفني، ويضم مجموعة من النجوم أبرزهم: صباح الجزائري، صفاء سلطان، نظلي الرواس، رنا شميس، ترف التقي، إمارات رزق، فايز قزق، فاتح سلمان وآخرين.



آخر أعمال صفاء سلطان

والجدير بالذكر آخر أعمال صفاء سلطان مسلسل "مع وقف التنفيذ"، الذي تدور أحداثه في أكثر من قالب مختلف في حارة العطارين بعد هروب عتاب من المنطقة بعدما اتهمها أشقائها في قضية شرف وتتغير حياتها رأسًا على عقب، وأخر يُدعى فوزان مستعد أن يبيع أغلى ما لديه لكي يُبسط نفوذه على الحارة.

أبطال مسلسل" مع وقف التنفيذ"

وضم العمل مجموعة من النجوم أبرزهم: عباس النوري، غسان مسعود، سلاف فواخرجي، صباح الجزائري، شكران مرتجي، والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ سيف الدين السبيعي، ﺗﺄﻟﻴﻒ: علي وجيه، ويامن حجلي.