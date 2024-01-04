محمد الشرنوبى.. يطرح " كان نفسي" قريبا مع "جاما ميوزيك"

القاهرة - محمد ابراهيم - النجم محمد الشرنوبى طرح على صفحاته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي برومو أحدث اغنياته وتحمل عنوان "كان نفسي" والتى يتعاون فيها مع شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر، ومن المقرر طرح الأغنية خلال أيام.



يذكر أن محمد الشرنوبى كان قد نشر صورة جديدة له فى أول يوم من العام الجديد عل صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأعلن من خلالها على تعاقده مع شركة جاما ميوزيك وشوق متابعيه ومحبيه بصدور أعمال جديدة.

وفي سياق آخر ينتظر الفنان محمد الشرنوبي عرض مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "إقامة جبرية"، ومسلسل "إقامة جبرية" هو ينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 10 حلقات فقط، والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل إقامة جبرية

وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "إقامة جبرية" قريبًا عبر إحدي المنصات.



ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي هو مسلسل "إيجار قديم" الذي شاركه في بطولته الفنان شريف منير والفنان صلاح عبد الله والفنانة ميمي جمال ونخبة كبيرة من النجوم وقد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه.