نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف موعد عرض Killers Of The Flower Moon على منصة "أبل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدد الموعد الرسمي لطرح فيلم مارتن سكورسيزي الجديد Killers Of The Flower Moon للمشاهدة رقميا عبر منصة أبل بلص.

ووفق ديد لاين، اختارت المنصة يوم 12 يناير الجاري، موعدا رسميا لاتاحة الفيلم الجديد للعرض من خلالها للمشتركين في خدمة Apple TV+.

ويضم الفيلم فريق تمثيل مميز يتضمن نجومًا كبارًا في عالم السينما مثل جيسي بليمنز وروبرت دي نيرو وبرندا فريزر. كما تجسد ليلي جلادستون دور البطولة النسائي في الفيلم، بالإضافة إلى لويس كانسلمي.

و طرح الفيلم في صالات العرض في تاريخ 19 أكتوبر الماضي، ويشار إلى أن شبكة البث الرقمي "هولو" انسحبت من إنتاج المسلسل الجديد للمخرج مارتن سكورسيزي بعنوان "The Devil in the White City" بسبب صعوبة جمع طاقم تمثيل مناسب للعمل.

وكان من المتوقع أن يتضمن طاقم العمل النجم ليوناردو دي كابريو، الذي كان أيضًا سيكون منتجًا تنفيذيًا للمسلسل.