أمبر هرد تنشر لقطات من كواليس تصوير "اكوامان 2" لكسب تعاطف الجمهور

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت النجمة أمبر هرد لقطات جديدة لها من موقع تصوير مشاهد أكوامان 2، حاولت من خلالها اكتساب عاطفة متابعيها، حيث ظهرت خلالها برفقة ابنتها البالغة من العمر الآن عامين.

ونقلت ديلي ميل، اللقطات التي نشرتها أمبر لنفسها من موقع تصوير مشاهد الفيلم بعد أن سبق ووجهت الشكر لمتابعيها على دعمهم لها للعودة لدور ميرا.

وكانت قد وجهت النجمة أمبر هرد الشكر لمحبيها من أنحاء العالم على ما قدموه من دعم لها في ظل أزمتها الأخيرة التي انتهت بتهميشها من معظم أعمال هوليوود، حتى فيلم "اكوامان" الجديد.

ووفق ديد لاين، صرحت أمبر هرد في بيان رسمي أنها تشكر كل من دعمو عودتها من جديد لفيلم أكوامان في شخصية ميرا، على الرغم من تقليص دورها في الفيلم.

وكان انقلاب عالم صناعة السينما في هوليوود على أمبر هرد قاسيا، بعد أن تأكد براءة جوني ديب في قضية التشهير التي حركها ضدها.

ووفق ديلي ميل، انعكس هذا الانقلاب على هرد، بعد ما تراجعت اعداد الادوار السينمائية المطروحة عليها، وتقليص حجم ادوارها في اعمال جديدة، وهو ما حدث، في فيلم أكوامان الجديد، بعد أن اكتشف مشاهدي الفيلم ان أمبر هرد تمتلك فقط ضمن احداث الفيلم 11 جملة فقط بعد تقليص دورها.

و على الرغم من تصريحاته بغياب احتمالات استمراره في اداء شخصية "أكوامان" في المستقبل، كان النجم جيسون موموا حاضرا في عرض خاص جديد للجزء الأحدث من Aquaman، ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الجديد، الذي من المقرر طرحه للعرض على مستوى العالم بتاريخ 22 ديسمبر المقبل.

والفيلم يختتم عالم أبطال dc الذي ابتكره المخرج زاك شنايدر، ويضع نهاية لهذا العام الذي سيحل محله عالم جديد يبتكره المخرج جيمس جان.