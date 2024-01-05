نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات مثيرة للجدل لمخرجة أفلام STAR WARS تهدد ديزني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قوبلت تصريحات مثيرة للجدل لمخرجة الأعمال السينمائية القادمة من عالم STAR WARS، بهجوم حاد من الجمهور بسبب ما قالته عن نيتها لتحويل عالم السينما لبطولات نسائية.

ووفق ديد لاين، المخرجة شارمين اوبين شينوي الحاصلة على الاوسكار سابقا، سبق أن صرحت بأنه قد حان الوقت للنساء للهيمنة على صناعة السينما في هوليوود، وفي تعليقات الجمهور، كانت هناك تنبؤات بأن مثل هذه التصريحات ستجعل من المشروع السينمائي القادم، مصدرا جديد للفشل تعاني منه ديزني.

ويأتي ذلك بعد أن سبق وأكد المخرج تايكا وايتيتي على أنه سيكون المسئول عن كتابة واخراج الافلام القادمة في سلسلة عالم Star Wars، بمشاركته في كتابة النص السينمائي، واخراجه للعمل، ووفق ديلي ميل، تأتي هذه الانباء بعد تأكد استبعاد تايكا وايتيتي من الجزء القادم من أفلام THOR، الذي سيكون الخامس للشخصية الخارقة من عالم مارفل، بعد اخفاق الجزء الأخير منه.

أعتراف كريس هيمسورث بالإخفاق

و في لقاء سابق أُجري مع الممثل كريس هيمسورث لصالح مجلة GQ، اعترف النجم بأن فيلم "ثور" الأخير كان يتسم بقصة سخيفة وغير جادة، على الرغم من نجاحه الكبير على صعيد شباك التذاكر.

وقد واجه الفيلم انتقادات كبيرة من قِبل عشاق عالم مارفل السينمائي، الأمر الذي دفع المخرج تايكا وايتيتي إلى الإعلان عن اعتزاله العمل في أفلام "ثور" المستقبلية.