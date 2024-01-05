نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم إيوان ماكجريجور من مهرجان Göteborg السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الاختيار على الممثل الشهير ايوان ماكجريجور لمنحه جائزة شرفية جديدة من مهرجان Göteborg Film Festival السينمائي الدولي، ووفق ديد لاين، سيحصل ايوان على جائز التنين الشرفية من المهرجان السينمائي بدورته رقم 47 التي تنطلق فعالياتها في يوم 26 يناير وتستمر حتى 4 فبراير.

و في السياق نفسه، كان قد تقرر منح المخرج الكبير كريستوفر نولان الزمالة الشرفية BFI Fellowship، والتي تعتبر أعلى وسام يتم منحه من قبل المؤسسة البريطانية BFI.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، صناع فيلم Oppenheimer، سيتلقى التكريم الشرفي، في العاصمة الانجليزية لندن في تاريخ 14 فبراير المقبل، تقدرا لما قدمه من اعمال سينمائية مميزة، يأتي ذلك بعد أن رد المخرج الكبير كريستوفر نولان على ما تردد من شائعات حول توليه مهمة اخراج فيلم جيمس بوند القادم، بعد ما سبق وأدلى به من تصريحات عبر بها عن رغبته في ذلك.

ووفق ديد لاين، فإن نولان نفى وجود أي خطوات رسمية بشأن اختياره لاخراج الأجزاء القادمة من افلام جيمس بوند، وأنه لم يكن هناك أي تواصل بينه وبين الشركة المنتجة.