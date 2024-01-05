حضور مميز لنجمات هوليوود بحفل جوائز نقاد السينما بنيويورك

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد حفل توزيع جوائز نقاد السينما بنيويورك حضورا مميزا لعدد من نجمات هوليوود الكبار، والمرشحات لأبرز جوائز الاوسكار، ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات لنجمات هوليوود المشاركات بالسجادة الحمراء للحفل، وكان منهن ليلي جالدستون بطلة فيلم Killers Of The Flower Moon، وربيكا هال.

هامش الترويج للفيلم الجديد

وعلى هامش الترويج للفيلم الجديد لمارتن سكورسيزي، Killers of the Flower Moon، سبق وتحدثت نجمة الفيلم ليلي جالدستون عن تجربة المشاهدة، للمقبلين على مشاهدة الفيلم قريبا.

ووفق ديد لاين، حذرت ليلي المقبلين على مشاهدة الفيلم، من أن مشاهدتهم ستتركهم في حالة صدمة كبيرة، عليهم ان يكونو مستعدين لها.