أحمد العوضي وأبطال فيلم الإسكندراني يحتفلون بعرضه في سينمات الإسكندرية اليوم

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل الفنان أحمد العوضي بعرض فيلم الإسكندراني، الذي يلعب بطولته، اليوم في محافظة الإسكندرية، بعد طرحه أمس في دور العرض المصرية.

وقرر أحمد العوضي وصناع الفيلم والمخرج خالد يوسف الاحتفال بعرض فيلم الإسكندراني في سينما فوكس في سيتي سنتر كارفور وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً، أما في تمام الساعة التاسعة مساءً يحتفل صناع فيلم الإسكندراني في سينما سان ستيفانو.

الجدير بالذكر أن فيلم الإسكندراني حقق إيرادات مرتفعة في أولى أيام عرضه أمس وحصد 1.3 مليون جنيه، كما حرص أحمد العوضي على الاحتفال بفيلمه مع الصناع أمس في سينما مول سيتي ستارز.

يذكر أن عرض العرض الخاص للفيلم يوم 2 يناير باخدي سينمات اكتوبر بحضور أبطاله وفريق العمل وعدد من الضيوف وعدد من البلوجر.

قصة فيلم الإسكندراني

وفيلم الإسكندراني مأذخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة ومعالجة للمخرج خالد يوسف، ويتناول شخصية بكر الإسكندراني التي يجسدها العوضي، وهو ابن بيومي فؤاد وتجسد الفنانة زينة دور حبيبته خلال الأحداث.

أبطال فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.