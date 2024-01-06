نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسم سمرة يتصدر تريند جوجل.. تعرف على السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الفنان باسم سمرة تريند محركات بحث جوجل نظرًا، لإعلانه عن وفاة ابن عمه أمس الجمعة، حيث شارك جمهوره بمنشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،



وأرفق بتعليق قال فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله تعالى ابن عمى وأخى الكبير محمود محمد سمرة، كل نفس ذائقة الموت".



مشاركة باسم سمرة في "وقت إضافي"

يشارك الفنان باسم سمرة من خلال أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "وقت إضافى" فكرة محمد دياسطى وسيناريو وحوار رشاد رشدى وإخراج أحمد جبة، ويجرى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين.



آخر أعمال باسم سمرة

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان باسم سمرة، فيلم البعبع،

وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوى، وحاز الفيلم على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.