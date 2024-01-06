نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما قصة تصدر عمر عصام التريند؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الفنان عصام عمر، تريند مؤشرات بحث جوجل، فور إشادة الفنان تامر حبيب بموهبته وموهبة طه الدسوقي،من خلال ظهورهم بمسلسل "حالة خاصة "بطولة غادة عادل

وشارك جمهوره بصورة تجمعه بـ طه دسوقي وعصام عمر من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه: "هذان الرجلان جامدان جدا، أنا مراهن عليهم، ومتأكد أني هكسب الرهان".

طه دسوقي يتصدر تريند إكس

نجح الفنان طه دسوقي بتصدر التريند على موقع التواصل الاجتماعي إكس، خلال الساعات الماضية، عقب عرض أول حلقتين من مسلسله الجديد "حالة خاصة".

وأشاد عدد كبير من الجمهور مشيدين، لإجادته في تقديم شخصية نديم أحمد أبو سريع المريض بالتوحد، والذي يسعى للعمل في مكتب محامية شهيرة تجسدها غادة عادل.

أبطال مسلسل "حالة خاصة"

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم: أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، على السباعس، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينس.

ويعتبر مسلسل حالة خاصة هو أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، وحاز المسلسل على إعجاب الجماهير فور عرضه على منصة watch it.

آخر أعمال عصام عمر

والجدير بالذكر حقق عصام عمر شهرة واسعة في وقت قصير فور الظهور في عدة أعمال درامية أخرها مسلسل تغيير جو الذي عرض خلال السباق الرمضاني 2023 ومسلسل بالطو الذي حاز على إعجاب الجمهور.