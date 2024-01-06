نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإثنين المقبل.. أبطال فرقة "شارموفرز" ضيوف "صاحبة السعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، يوم الإثنين المقبل أبطال فرقة "شارموفرز"، ويذاع اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على قناة DMC.

تفاصيل حلقة “شارموفرز” في برنامج “صاحبة السعادة”



ومن المقرر أن تتحدث فرقة "شارموفرز" خلال اللقاء عن كواليس أجدد ألبوماتهم، وعما تغيير في مسيرتهم الفنية خلال الـ 11 عامًا، كما يقدموا خلال اللقاء مجموعة من أغانيهم المميزة، كما يكشفون خلال اللقاء عن صاحب أغنية "عايز أبقى سنجل".

مشاركة إسعاد يونس في فيلم “عصابة عظيمة”

وفي سياق آخر، يعرض للفنانة إسعاد يونس، حاليًا بالسينمات فيلم "عصابة عظيمة"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حيث تجسد خلاله دور سيدة كفيفة، تدعى "عظيمة"، تقوم بتكوين عصابة مع نجلها كريم عفيفي، بعدما يتعرض لعملية نصب ويجد نفسه في مواقف صعبة، لتساعده في حل المشكلات التي تعرض لها، وتظهر فرح الزاهد بدور زوجته.



أبطال فيلم" عصابة عظيمة"



وفيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفي، رنا رئيس، فرح الزاهد، ومطرب المهرجانات الشهير عنبة، وهو من تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، وحملت الأغنية الدعائية للعمل عنوان "كله فالصو"، وهي ديو بين النجم أحمد سعد والنجم بهاء سلطان، وشاركتهم في غناءها إسعاد يونس.