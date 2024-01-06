نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام السقا عن دوره في "الإسكندراني": تعبت جدًا في شخصية "زكي".. وربنا يرزقنا القبول.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان عصام السقا، أنه استعد جيدًا واجتهد كثيرًا على مذاكرة الشخصية التي قدمها ضمن أحداث فيلم «الإسكندراني»، بطولة أحمد العوضي، وإخراج خالد يوسف، من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

تصريحات عصام السقا

وأضاف عصام السقا في لقاء خاص مع برنامج «سبوت لايت» تقديم الإعلامية شيرين سليمان، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلأ: «تعبت جدًا على الشخصية، ذاكرتها واجتهدت فيها كتير، ومعانا مخرج كبير قوي اسمه خالد يوسف».

وأكد عصام السقا على أنه لم يتم تغير حرف من رواية الإسكندراني للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، متمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور، قائلًا: «يا رب تعجب الجمهور وربنا يرزقنا القبول».



أبطال فيلم "الإسكندراني"

فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي، حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وآخرون من النجوم.



أحداث فيلم "الإسكندراني"



وتدور أحداث فيلم "الإسكندراني"، في اطار اجتماعى مشوق، في مدينة الإسكندرية حول "بكر" أحمد العوضي، الذى يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه "زكي" الذى يجسد دوره النجم عصام السقا، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.