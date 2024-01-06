أحمد الفيشاوي يطرح البوستر الرسمي لفيلم عادل مش عادل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يناير 2024 05:34 مساءً - طرح الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، البوستر الرسمي لفيلم عادل مش عادل، المقرر طرحة قريبا في دور العرض.

ونشر أحمد الفيشاوي البوستر، الذي ضم أبطال العمل، وعلق عليه: قريبا في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي».

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فيلم عادل مش عادل

فيلم عادل مش عادل، بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، مصطفى أبو سريع، بدرية طلبة، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

يذكر أن الفيشاوي يصور حاليا الفيلم الكوميدي بنقدر ظروفك، تأليف وإنتاج سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، بطولة أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير طاهر أبو ليلة، ومجموعة من نجوم الكوميديا.