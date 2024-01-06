“ربنا يجعل أيامكم كلها أعياد”.. دينا تهنئ جمهورها بعيد الميلاد المجيد

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأت الفنانة دينا جمهورها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.









ونشرت دينا صورة لها عبر حسابها في إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: “كل سنة وأنتوا طيبين بمناسبة عيد الميلاد المجيد ربنا يجعل أيامكم كلها أعياد يا حبايبي”.





أحدث أعمال دينا





وتنتظر دينا عرض فيلم "عادل مش عادل" للفنان أحمد الفيشاوي فيلم "عادل مش عادل"، ويشارك في البطولة كلًا من: شيري عادل،محمود البزاوي، دينا، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، نوال، بدرية طلبة، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمديسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.





فيلم كتف قانوني





كما تنتظر دينا عرض فيلم "كتف قانوني" بطولة هالة صدقي وشيرين رضا، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، دينا، انتصار، عبيرالشاعر، مصطفى أبو سريع، بدرية طلبة، محمد رضوان وآخرين، وعدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والعمل قصةوسيناريو وحوار هشام هلال وأحمد رمزى، وإخراج سامح عبد العزيز.





قصة فيلم كتف قانونى



وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال تناول بعض القضايا الاجتماعية التي تدور في الشارع المصري وتأثيرها علىالمجتمع.





آخر أعمال دينا





شاركت دينا مؤخرًا كضيفة شرف في فيلم "العميل صفر" مع النجم أكرم حسنى والمعروض حاليًا في السينمات، حيث انطلق الفيلم في دورالعرض يوم 16 أغسطس، والعمل يشارك في بطولته بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلة السعوديةفاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.





ويذكر ان آخر أعمال دينا في السينما فيلم "الدعوة عامة" الذى تم عرضه العام الماضى، من تأليف أحمد عبد التواب، وكريم سامي(كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر منالفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزماتوالمشاكل.