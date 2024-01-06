عروض فنية ولقاءات تفاعلية للأطفال بثقافة الإسماعيلية احتفالا بالعام الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد، عرضا فنيا لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية، استمرارا لفعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المقامة احتفالا بالعام الجديد، ضمن برامج وزارة الثقافة.

باقة متنوعة من الأغاني التراثية

استهلت الفرقة الحفل بافتتاحية على نغمات السمسمية، تلاها باقة متنوعة من الأغاني التراثية من أبرزها "إسماعيلية ياللي هواكي، وراك وراك، دار الشدوف، كان الجميل، حلوة يا إسماعيلية، أنا الإسماعيلي، أبويا وصاني، يا نور النبي، ومصر العظيمة بشعبها".



واختتم الحفل بفقرة بعزف منفرد على آلة السمسمية للفنان أحمد يحيى مولر مدرب الفرقة، وسط تفاعل كبير من الحضور.

ورشة عمل تصميمات بالطين الأسواني

وضمن الفعاليات المقدمة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، نظم الفرع فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن عددا من الأنشطة للأطفال بمواقعه التابعة، منها ورشة عمل تصميمات بالطين الأسواني تدريب محمد عبد العزيز وذلك بمكتبة السبع آبار الثقافية.

"رسمة ومعلومة"

بينما أعدت مكتبة أبو صوير لقاء بعنوان "رسمة ومعلومة" بدار التبيان، تحدث خلاله عبد الرحمن فراج عن أهم المعالم السياحية في مصر، في حوار تفاعلي مع الأطفال، تلاه عرض صور توضيحية، مؤكدا في ختام حديثه على ضرورة الحفاظ على تلك الأماكن، كي تصبح مصر دائما وجهة عالمية للسائحين من جميع أنحاء العالم.