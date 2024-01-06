فاصل ونواصل.. إسعاد يونس تفصل في لقاءاتها بالعرض الخاص لفيلم "عصابة عظيمة"

القاهرة - محمد ابراهيم - أقيم مساء أمس العرض الخاص لفيلم “عصابة عظيمة” بإحدي مولات مدينتي، وحضر أبطال فيلم “عصابة عظيمة” وعلى رأسهم عظيمة هانم والتي تجسد شخصيتها الفنانة إسعاد يونس، وعلى طريقة برنامجها الخاص "صاحبة السعادة"، قطعت اللقاءات التليفزيونية والصحفية وذلك بسبب شعورها بالتعب معلقًا أحد الحاضرين “ إستراحة مُحارب فاصل ونواصل”، ثم استكملت لقاءاتها الصحفية والتليفزيونية.

أبطال فيلم عصابة عظيمة

أبرز الحاضرين للعرض الخاص لفيلم “ عصابة عظيمة”

وحرص أبطال فيلم “ عصابة عظيمة” على حضور العرض الخاص لفيلم وهم الفنانة إسعاد يونس والفنان محمد محمود والفنان محمد ثروت والفنانة فرح زاهد والفنانة ألفت إمام والمطرب عنبة والمؤلفة هاجر الابياري وزوجها الفنان محمد دياب والفنان كريم عفيفي والمخرج وائل إحسان وتغيبت الفنانة رنا رئيس عن العرض الخاص لفيلم بسبب تواجدها في السعودية