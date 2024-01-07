نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. عمرو دياب يستعد لطرح إعلان دعائي لإحدى شركات المحمول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الهضبة عمرو دياب، من تصوير إعلان دعائي جديد لإحدى شركات المحمول المتعاقد معها مؤخرًا، وذلك استعدادًا لطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.



وحصل "دوت الخليج الفني" من مصادره على صور حصرية من كواليس الإعلان الذي انتهى من تصويره خلال الأيام القليلة الماضية، وقد منحته الشركة لقب سفيرًا لعلامتها التجارية في الشرق الأوسط وافريقيا.

ألبوم "مكانك"

في سياق آخر حقق ألبوم "مكانك" رقمًا قياسيًا جديدًا حيث تجاوز عدد مرات استماعه حتى الآن عبر تطبيق أنغامي أكثر من ٣٠ مليون استماعًا.

ويضم الألبوم ١٢ أغنية وهي كالتالي:" بيوحشنا" كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد ابراهيم، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس.



"سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيي، توزيع أحمد إبراهيم.



"معرفش حد بالاسم ده" كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم.

"ظبط مودها" كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي.

"واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم.



"مكانك" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم.

"ياقمر" كلمات مصطفى حدوتة، لحن عمرو دياب، توزيع وسام عبد المنعم.

"لوحدنا" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي.

"الكلام ليك أنت " كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي.

"ما تتعوضش بحد" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي.

"مابتغيبش" كلمات ولحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم.

"المعنويات مرتفعة" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.