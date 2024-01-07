نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد جابر لـ "دوت الخليج الفني": أتمنى تكرار التجربة مع رامي صبري.. كثرة الأغاني الدرامية بسبب ما نعيشه.. ومصر رائدة الفن (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نجاحًا كبيرًا في الفترة الأخيرة بتعاوناته مع نجوم الفن الكبار حيث حقق نجاحًا كبيرًا بأغنية هرمون السعادة مع نجم الجيل تامر حسني تخطت نسب مشاهداتها الـ 50 مليون مشاهدة، وتعاون مع الفنان رامي صبري في أغنية "النهايات أخلاق" الذي تقترب من 250 ألف مشاهدة فقط بعد يومين من طرحها.

وكان لـ "دوت الخليج الفني" حوار مع الشاعر الغنائي أحمد جابر وكشف لنا كواليس أغنيته الجديدة مع الفنان "رامي صبري" وأيضًا كشف لنا عن السبب في انجذاب الجمهور للأغاني الدرامية وأيضًا صرح لنا عن فكرة أغنية "النهايات أخلاق".

وإليكم نص الحوار:-

حدثنا عن كواليس أول تعاون بينك وبين الفنان رامي صبري

كواليس التعاون بيني وبين الفنان رامي صبري تمت من خلال الموزع وسام عبد المنعم هو اللي عرفني عليه وسمعه الأغنية والحمد لله عجبته جدًا وكان في قبول من أول يوم الحمد لله وكان تعاون بتمني يتكرر تاني.

من أين أتت إليك فكرة أغنية "النهايات أخلاق" ؟

“جاتلي من الفترة اللي حصل فيها انفصال بين الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، وقتها الموضوع ناس كتير اتكلمت عنه وإن الموضوع انتهي بمنتهي الشياكة والأخلاق فحسيت أن ده موضوع مهم المفروض نتكلم عنه وأن مش لازم النهايات يكون فيها مشاكل وصراعات وأن لازم حد يكسب في الآخر، لا عادي ممكن نفضل فاكرين الموضوع بكل خير ومحصلش توافق ومحصلش نصيب دي متبقاش نهاية الدنيا يعني”.

ما رأيك في انجذاب الجمهور في الفترة الأخيرة للأغاني الدرامية؟

“لأن الجمهور بيحب اللي بيتكلم عنه يعني اللي بيسمع أغنية بيحب يحس أنه هو عايشها أغلبنا، عنده مشاكل في حياتنا محدش خالي من المشاكل ف اللي عنده مشاكل في حياته الشخصية أو في حياته العملية فكل أغنية بتتكلم عن مشاعر حقيقية بتحصل بتأثر في اللي قدامها فعشان كده من كتر المشاكل اللي إحنا فيها بقا في أغاني درامية كتير وكلها حلوة وبتنجح”.

الجيل الجديد يحب أغاني المهرجانات والراب، هل من الممكن أن تشارك في هذا النوع من الأغاني؟

“أنا بحب كل أنواع الأغاني بحب كلمة أغنية بحب مهرجانات ما وراب وممكن اعمل النوع ده من الأغاني وبالفعل انا عملت أغنية فعلًا وخوضت التجربة مع بندق عملنا أغنية اسمها غزال، في ناس ممكن تصنفها أنها مهرجان ونجحت جدًا الحمد لله ووصلت مشاهداتها لـ 20 مليون مشاهدة وقعدت فترة تريند والحمد لله لما عملت التجربة دي لقيت نجاحها الحمد لله”.

مَن مِن الفنانين الذي تريد العمل معهم ممن لم يحالفك الحظ في التعاون معهم من قبل؟

الفنانين اللي نفسي اشتغل معاهم كتير جدًا أنا طموحي واصل اني اشتغل مع كل فنانين الوطن العربي، أنا في ذوقي كمستمع متنوع بحب أسمع كل الناس نفسي اشتغل مع الهضبة عمرو دياب حاجة غير أغنية أنا وأنت واشتغل مع حماقي وتامر عاشور وشيرين، نفسي اشتغل مع كل فنانين الوطن العربي فعلًا والأسماء اللي ذكرتها هي أكثر ناس في ذهني وأكثر ناس نفسي أشتغل معاها، وبالفعل نفسي أشتغل مع كل فنانين الوطن العربي وحسين الجسمي وإليسا يارب إن شاء الله ده يحصل.

هل الأغاني التي تكتبها تأتي اليك من مواقف حولك أم مجرد أفكار تتوارد إلى ذهنك وتنفذها في شكل أغنية ؟

الشاعر الغنائي الموضوع اللي بيقدمه مش بيرتبط بحياته الشخصية خالص ممكن نسبة قليلة جدًا لا تتعدي ال 10٪ أو 20٪ بالكثير، لكن الباقي بيكون من أحداث متعاشة بيشوفها حواليه مواقف بيتحط فيها غيره بيتحط فيها وفي أفكار اغاني بتكون أفكار المطرب نفسه وفي أفكار اغاني جاية من الملحن بيكون لحنه عايز يعمل عليه فكرة معينة والموضوع بيكون ملهوش علاقة بالحياة الشخصية تمامًا.

في رأيك، ماذا تحتاج مصر من سيادة الرئيس السيسي في الفن والثقافة لتطويرها؟

احنا الحمد لله الدولة الأولى في الفن والثقافة واخدين الريادة يعني بقالنا كتير وطول ما مصر فيها فنانين محترمة وبتقدر الفن وبتقدم حاجة بتليق بإسم مصر إحنا هنفضل في الريادة بإذن الله وربنا يارب يجعل مصر في احسن حال ويوفق سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كل خطوة بيأخذها سواء في مجال الفن أو الثقافة أو أي مجال آخر اتمني أن شاء الله ربنا يكرمنا ونبقي في أحسن حال.