بعد انتهاء قضيتها الشهيرة مع جوني ديب.. آمبر هيرد تعود إلى الأضواء مجددًا

القاهرة - محمد ابراهيم - عادت الممثلة الأميركية آمبر هيرد إلى أضواء الشهرة مجددًا بعد انقضاء عام 2023 وانتهاء القضية الشهيرة التي جمعتها بزوجها السابق جوني ديب.

وفي أول ظهور لها على حسابها في "انستغرام" منذ يوليو 2023، شاركت هيرد صورًا وفيديوهات من كواليس فيلمها الأخير "Aquaman and the Lost Kingdom" الذي عرض في ديسمبر 2023.

وأشعلت آمبر هيرد الجدل برسالة غامضة، وردت على التكهنات حول استبعادها أو تقليص دورها في الفيلم بسبب الانتقادات بخصوص القضية مع ديب.

وعبرت عن امتنانها لجمهورها على دعمهم الكبير، مما أثار التساؤلات حول رغبتها في التعليق غير المباشر على الشائعات حول علاقتها بالعمل وزملائها في الفيلم، البعض يعتبر أن تلك الرسالة تأتي ردًا على توقعات بفشل الفيلم بعد الإيرادات المتواضعة في مقارنة بالجزء الأول.

كما أثارت هيرد الجدل بعدم نشر أي مواد ترويجية عن العمل، مما دفع بعض المعجبين إلى استنتاج أنها تقصد التعليق على هذه الأمور.

يُذكر أن هيرد، قد كشفت خلال المحكمة مع ديب عن تقليص دورها بشكل متعمد، وهو الأمر الذي نفاه مخرج الفيلم جيمس وان.