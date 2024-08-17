آخر تطورات الحالة الصحية للفنان تامر شلتوت.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الحساب الرسمي للفنان تامر شلتوت، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تفاصيل حالته الصحية، وذلك عقب إجراؤه عملية جراحية دقيقة، خلال الساعات القليلة الماضية.

حيث نشر صورة لتامر شلتوت، من داخل المستشفى، وكتب: "ألف حمد وألف شكر..تامر شلتوت خرج من العمليات بخير والجراحة تمت بنجاح الحمدلله

و بنطمن جمهوره عليه وع صحته وربنا يتم شفاه على خير بإذن الله".

تفاصيل إجراء تامر شلتوت عملية جراحية



وقد أعلن الحساب الرسمي للفنان تامر شلتوت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في الساعات القليلة الماضية، عن إجراءه عملية جراحية، حيث نشر:“دعواتكم للفنان تامر شلتوت.. تجري له الآن عملية جراحية دقيقة وحالته حرجة جدًّا، دعواتكم أن يخرج من غرفة العمليات بخير، اللهم اشفيه وعافيه يارب العالمين”.

آخر أعمال تامر شلتوت

ويذكر أن آخر أعمال الفنان تامر شلتوت الفنية، هو مشاركته في مسلسل "المداح4- أسطورة العشق "بطولة الفنان حمادة هلال، حيث جسد تامر دور شخصية شريرة المتمثلة في “العفريت عماد”، وهو زوج شقيقة الشيخ صابر حمادة هلال.

أحداث مسلسل "المداح 4- أسطورة العشق"



وتدور أحداث مسلسل المداح حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء الذي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ “صابر المداح” الذي يؤديه الفنان حمادة هلال معركة الخير والشر التي يخوضها، وفي هذا الموسم الجديد، يلتقي بملك الجن قزح الذي يجسده الممثل فتحي عبد الوهاب.

أبطال وصناع مسلسل "المداح4-أسطورة العشق"

وشارك في بطولة مسلسل "المداح4-أسطورة العشق" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم:حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي،فتحي عبدالوهاب، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، تامر شلتوت،محمد عز، وهلا السعيد، ويظهر خلال الأحداث عدد من ضيوف الشرف منهم دياب وسهر الصايغ ومحسن محي الدين ومحمد نجاتي وأشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.