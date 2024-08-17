أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 40 ألفاً و74

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 40 ألفاً و74أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى 40 ألفاً و74 شهيداً، و92 ألفاً و537 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان، إن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 69 شهيداً و136 مصاباً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ316 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي.