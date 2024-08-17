ريال مدريد يستهل حملة الدفاع عن لقبه غداً

ريال مدريد يستهل حملة الدفاع عن لقبه غداًيستهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه بالدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يلتقي مضيفه ريال مايوركا غدا الأحد ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2024 - 2025.

ويدخل ريال مدريد، المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بلقب كأس السوبر الأوروبي، بالفوز في النهائي على أتلانتا الإيطالي (2 - 0).

ويأمل ريال مدريد في تحقيق بداية قوية في رحلة الدفاع على لقبه، بعد التدعيمات الجديدة التي شهدها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، وعلى رأسها كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان.

في المقابل، يسعى مايوركا لظهور مميز من أجل الفوز في أولى مبارياته في الدوري، ويطمح للوصول إلى مركز متقدم في جدول ترتيب الفرق بالموسم الجديد، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر برصيد (40) نقطة.

وفي مباراة ثانية، يلتقي ريال سوسيداد ورايو فايكانو، على أن تختتم مباريات الجولة الأولى بإقامة مباراتين بعد غدٍ الإثنين، إحداهما تجمع بين فريقين صعدا مؤخرا من دوري الدرجة الثانية حيث يلتقي ريال بلد الوليد، الذي احتل المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية، مع إسبانيول، الذي صعد من خلال مباريات الملحق، وتختتم مباريات الجولة بمباراة أخرى بين فياريال وأتلتيكو مدريد