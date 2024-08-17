العالم اليوم - روسيا تعلن صد هجمات وتدمير 3 مروحيات وقاذفة "سو-24" أوكرانية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 أغسطس 2024 03:24 مساءً - أعلنت روسيا اليوم السبت صد هجمات أوكرانية قرب 3 بلدات روسية في منطقة كورسك، وتدمير 3 مروحيات وقاذفة أوكرانية، فيما كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الجيش الأوكراني "يعزز" مواقعه في كورسك.

تفصيلا أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها "صدت" الجيش الأوكراني بالقرب من 3 بلدات في منطقة كورسك، التي تشهد منذ السادس من أغسطس هجوما بريا غير مسبوق عبر الحدود تشنه القوات الأوكرانية على الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة في بيان إن الجنود الروس "صدوا" هجمات أوكرانية "في اتجاه مناطق كورينفو وروسكوي وتشيركاسكوي بوريتشنوي".

تدمير 3 مروحيات وقاذفة أوكرانية

من ناحية ثانية، قالت الدفاع الروسية، اليوم، إن القوات الروسية دمرت طائرة قاذفة للقنابل من طراز "سو-24" وطائرتين مروحيتين عسكريتين من طراز "مي-8" وثالثة من طراز "مي-17" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالإضافة إلى صاروخين من طراز هيمارس الأميركي.

وأضافت الدفاع الروسية أنه تم كذلك "تدمير محطتي رادار لنظام باتريوت الأميركي، ومحطة رادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إيريس-تي" الألماني، وقاذفة لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-125"، بالإضافة إلى إصابة 4 مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية والذخائر، ومستودعات للقوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في 157 منطقة.

وأعلنت الوزارة أيضا تحييد 2010 عسكريين أوكرانيين بمناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

زيلينسكي: الجيش الأوكراني "يعزز" مواقعه في كورسك

وفي كييف، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أنّ الجيش "يعزّز" مواقعه في منطقة كورسك، بعد أكثر من 10 أيام على هجوم شنته القوات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية.

وجاءت تصريحاته غداة اتهام مسؤولين روس لأوكرانيا بتدمير جسر رئيسي فوق نهر سيم الذي يمر عبر منطقة الحدود، في وقت تسعى كييف إلى تعطيل حركة القوات الروسية في المنطقة.

وقال زيلينسكي على تلغرام بعد اجتماع مع القائد الأعلى للجيش الأوكراني "الجنرال (أولكسندر) سيرسكي أفاد عن تعزيز مواقع قواتنا في منطقة كورسك وتوسيع نطاق المنطقة المؤمنة".