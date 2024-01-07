نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دنيا ماهر تنضم لمسلسل “خالد نور وولده نور خالد” المقرر عرضه في رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة دنيا ماهر على مسلسل “خالد نور وولده نور خالد” بطولة كريم محمود عبدالعزيز وشيكو، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي ويتناول العديد من المشاكل والخلافات الزوجية.

دنيا ماهر تتعاقد على مسلسل عتبات البهجة

كما تعاقدت دنيا ماهر مؤخرًا على مسلسل “ عتبات البهجة”، بطولة يحيي الفخراني تأليف مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024.

آخر أعمال دنيا ماهر في السينما

كما عرض مؤخرًا للفنانة دنيا ماهر في السينما مؤخرًا فيلم “البعبع”، تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وكان من بطولة أمير كرارة وياسمين صبري.

آخر أعمال دنيا ماهر في الدراما

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا ماهر، مشاركتها في مسلسل الغرفة 207، التي شاركت فيه إلى جانب كلًا من النجوم محمد فراج، ريهام عبد الغفور ومراد مكرم وميرم الخشت وعلي الطيب وبيومي فؤاد وأسماء جلال وغيرهم العديد من الفنانين، والمسلسل سيناريو وحوار تامر إبراهيم ومأخوذ عن رواية للكاتب أحمد خالد توفيق، والعمل من إخراج تامر عشري.

وتدور أحداث المسلسل حول غرفة ملعونة أصر مالكها على بقائها مغلقة رغم ما ينتج عنها من أذية لساكني الفندق، وتلك الغرفة كل من يدخل يحدث له فعل شنيع ومؤذي إلا قليل منهم يستطيع أن ينجو، ولكن مع مرور الوقت يكتشف بعض الأشخاص حقيقة تكل الغرفة.