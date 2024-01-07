نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاة نجله.. أكرم حسني يوجه رسالة لـ وائل الدحدوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه النجم أكرم حسني رسالة للصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح بعد وفاة نجله، اليوم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

منشور أكرم حسني

ونشر أكرم صورة لوائل الدحدوح، وعلق عليها قائلًا:”لا توجد كلمات توفي حقك وجهادك.. ربنا يصبرك ويربط على قلبك".





وفي، يواصل النجم أكرم حسني في الفترة الحالية التحضير لمسلسله الجديد الذي يحمل" اسم بابا جه"، والذي ينافس به في الموسم الرمضاني المقبل، مكون من 15 حلقة فقط، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.



تفاصيل شخصية نسرين أمين في مسلسل “بابا جه”



وتجسد الفنانة نسرين أمين، خلال أحداث مسلسل “بابا جه” شخصية زوجة الفنان أكرم حسني، بينما تظهر الفنانة سماء إبراهيم بشخصية عمته.

ويواصل المخرج محمود شكري أبو عميرة، معاينة أماكن التصوير، وترشيح المُمثلين لتسكين الأدوار، ليبدء بعدها تحديد موعد انطلاق التصوير، وتدور الأحداث في إطار لايت كوميدي.



أبطال فيلم “بابا جه”



مسلسل" بابا جه " يشارك في بطولته الفنان أكرم حسني، النجمة نسرين أمين، والفنانة سماء إبراهيم، وآخرون من النجوم، والعمل من إخراج خالد مرعي، وهو مكون من 15 حلقة.

وفي سياق آخر، يُعرض حاليًا للفنان أكرم حسني، بالسينمات فيلم «العميل صفر»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا بالتزامن مع عرضه، وتجاوزت إيراداته أكثر من 40 مليون جنيهًا، وهو بطولة أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل، تدور أحداثه حول مغامرات فاشلة يقوم بها الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، بسبب حبه الشديد لمغامرات جيمس بوند ويسعى لتقليده ويكون مثله، ولكن تنقلب الأمور ضده.