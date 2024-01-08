نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النجمة "تايلور سويفت" تظهر بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء في حفل جولدن جلوب 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها رقم 81 لعام 2024، بحضور كوكبة من كبار نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود.

ونقلت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، لقطات من وصول النجمة تايلور سويفت للسجادة الحمراء بمقر إقامة حفل الجوائز.

وضمن ترشيحات جوائز جولدن جلوب هذا العام، لجائزة أفضل فيلم "دراما"، ترشح كل من فيلم “Oppenheimer”، وفيلم “Killers of the Flower Moon”، وفيلم “Maestro”، وفيلم “Past Lives”، وفيلم “The Zone of Interest”، وفيلم “Anatomy of a Fall”.

ولجائزة جائزة أفضل سيناريو سينمائي، ترشح كل من، فيلم “Barbie”، وفيلم “Poor Things”، وفيلم “Oppenheimer”، وفيلم “Killers of the Flower Moon”، وفيلم “Past Lives”، وفيلم “Anatomy of a Fall”.