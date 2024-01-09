نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. عرض حلقتين من مسلسل "حالة خاصة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرتقب الجمهور حاليًا عرض الحلقتين الحلقة الثالثة والرابعة من مسلسل "حالة خاصة" والذي شهد ردود أفعال قوية بعد عرض اول حلقتين من العمل وأشاد به الجمهور والنقاد، ومن المقرر عرضهما عبر منصة Watch it.



تفاصيل مسلسل "حالة خاصة"

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، ونبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

وفي هذا الإطار، تدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول نديم أحمد أبو سريع "طه الدسوقي" وهو طالب متفوق في كلية الحقوق، وحاصل على المركز الأول على دفعته، إلا أنه لم يتم تعيينه كمعيد، فقرر الالتحاق بالعمل في شركة محاماة، في المقابل، تجسد الفنانة غادة عادل شخصية أماني النجار، وهي أكبر محامية في مصر، وتمتلك مكتبا كبيرا للقانون، وتوافق أماني علي ضم نديم في مكتبها، بعد أن أثبت لها ذكاءه وقدراته القانونية.

نبذة عن أعمال "watch it"

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.