هنا الزاهد: متحمسة للعمل مع أحمد السعدني في كازانوفل وعندي فيلمين هيتعرضوا في العيد

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أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة هنا الزاهد في تصريحات تليفزيونية، عن مسرحية كازانوفل، بطولة الفنان أحمد السعدني، ومن المقرر عرضها في موسم الرياض.

تصريحات هنا الزاهد عن مسرحية كازانوفل

وقالت هنا: مبسوطة جدًا إن دي تالت مسرحية ليا في الرياض، بعد مسرحية جوازة معفرته ومسرحية ميمو مع الفنان أحمد حلمي.. متحمسة للشغل مع أحمد السعدني، وبقدم دور بنت اسمها جمالات.. والمسرحية عن رواية، وأتمنى المسرحية تعجب الجمهور.

أحدث أعمال هنا الزاهد

وكشفت الزاهد عن أعمالها التي تحضر لها، قائله: عندي فيلم مع هشام ماجد إخراج أحمد الجندي هينزل في العيد الصغير.. وفيلم مع الفنان تامر حسني هينزل في العيد الكبير، أتمنى يعجب الجمهور.

مواعيد عرض مسرحية كازانوفل

تعرض مسرحية "كازانوفل"، للفنانة هنا الزاهد، وأحمد السعدني، ضمن فعاليات موسم الرياض، من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 يناير الجاري، وسوف يستمر عرضها إلى يوم 11 يناير

أبطال مسرحية كازانوفل

تضم مسرحية كازانوفل عددا كبيرا من الفنانين، ومن أبرزهم: أحمد السعدني، سامي مغاوري، أحمد التهامي، ميرنا جميل، إدوارد، ليلى عز العرب، محمد عبد الرحمن، وعدد آخر من الفنانين.

قصة مسرحية كازانوفل

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي حول حميد الذي يريد تزويج ابنته جوجو لابن شقيقه نوفل المهندس، الخام الذي ليس له تجارب عاطفية سابقة، بينما تريد شاهينور زوجة حميد تزويج جوجو لابن شقيقتها الراقص سلفادور سليل العائلة الأرستقراطية، والذي يجيد التعامل مع النساء، فيقرر والدها حميد أن يصنع تاريخًا عاطفيًا لنوفل مع نجمة استعراضية شهيرة ليبهر جوجو.

أسعار تذاكر مسرحية كازانوفل

وقسمت أسعار تذاكر مسرحية كازانوفل على تسع فئات، الفئة الأولى بـ 85 ريال سعودي، والفئة الثانية بـ 100 ريال سعودي، والفئة الثالثة بـ 250 ريال سعودي، والفئة الرابعة بـ 300 ريال سعودي، والفئة الخامسة بـ 400 رسال سعودي، والفئة السادسة بـ 450 ريال سعودي، والفئة السابعة بـ 500 ريال سعودي، والفئة الثامنة بـ 800 ريال سعودي، والفئة التاسعة بـ 900 ريال سعودي.

آخر أعمال جمع هنا الزاهد واحمد السعدني

وكان آخر أعمال جمع هنا الزاهد واحمد السعدني هو مسلسل “سيب وانا اسيب”، وشارك في العمل: آية سماحة، محمد جمعة، يارا جبران، عارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم. المسلسل من تأليف رنا أبو الريش ومن إخراج وائل إحسان، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور وتصدر الترند فور نزوله.