نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حودة بندق يطرح كليب “الخوف ده سلاح الضعيف” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح المطرب الشعبي حودة بندق، خلال الساعات القليلة الماضية، أغنية جديدة بعنوان "الخوف ده سلاح الضعيف"، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الغنائية.





تفاصيل أغنية “الخوف دا سلاح الضعيف”





والأغنية من كلمات أحمد الجوكر، وانتاج سلطان الشن، واخراج خالد سامي.





كلمات الأغنية





الخوف ده سلاح الضعيف

و احنا محدش خوفنا

التقيل غير الخفيف

و اسال كل اللي عرفنا

احنا نخطف الجميع

ولا واحد يوم يخطفنا

خدنا اللقطه سريع سريع

مشينا الدنيا بكيفنا

انتبه وشد حزامك

هقلق يبني منامك

احترس ولم كلامك

شوف بقا مين قدامك

جيت أنا وخت مكانك

بخطه متجيش علي بالك

دماغي طقه يعني لاءه

مش هحل أنا جنابك

انا معرفش المستحيل

جامد وفي نفسي كريزما

الدم خفيف والوزن تقيل

من غيري هيبقا في ازمه

فارد انا جناحي وبطير

وانتم ماشي ين بالفزبه

واحد بس بساوي كتير

مش زيكو عايش كذبه









حودة بندق يروج لأغنية الخوف دا سلاح الضعيف





وكان قد روج بندق للأغنية من خلال صورة شاركها عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: "استنوا كليب الخوف ده سلاح ضعيف يوم الثلاثاء ان شاء الله اغنية مختلفة وجديدة".





آخر أعمال حودة بندق





وطرح بندق مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية بعنوان "انا لسه بفتكرك" والأغنية من كلمات وألحان محمود سوستا، توزيع وميكس وماسترينج أحمد الخضري، عزف منفرد ربيع جمال DOP، وإخراج أحمد حجاج.

كلمات أغنية لسه بفتكرك

رضيت بالهم بس الهم مش راضي بيا

ايامي مش بتعدي اوجاعي هي هي

مبقتش عارف دا ذنب ولا انا مدعي عليا

عايش ف فيلم ودوري فيه ابقا الضحيه

….

خيال مائته تملي اصحابي نسياني

مليش صحاب انا كل اصحابي كرهاني

بقيت بفضفض ف المرايا اكمني وحداني

بشوف واحد ف مرايتي واقف يبكي علشاني

…

يارب عيني انا جبت اخري مش قادر اتحمل

تعبان يارب مبقاش في صبر بالعافيه انا مكمل

عجزت بدري من صغر سني شقيان ومتبهدل

مع نفسي بحكي منا لما بشكي بيقولو بيمثل

…

احساسي اني هموت صغير مش سايبني

انا شامم ريحه الموت نحوا بيراقبني

خوفي من الموت علي فجأه دا اللي يا ناس راعبني

مبقتش انام تفكيري ف اللي انا فيه تاعبني

…

بقيت غريب بين ناس كان المفروض مليش غيرهم

مليش مكان وسط اللي مفروض ان انا منهم

فجأه اتنسيت من ناس قضيت حياتي وانا بينهم

ايوه اتغبيت علشان وفيت وياريت ما حبيتهم

…

باب الصحاب قفلتو ورميت مفتاحو

وبعدت عنهم يارب بس ف بعدي يرتاحو

وان كان عليا انا مش حزين عشان خلاص راحو

وازعل ليه بس وعلي مين دول هم وانزاحو

…

انا لسه بفتكرك وبفتكر اللي بينا

وقلبي رافض يقبل اننا اتفارقنا

اختارتي غيري ف ثانيه ونسيتي حياتنا

كل اما يسأل قلبي عنك اقول باعتنا

…

وحشاني ليه وازاي يقلبي بقيت تحنلها

انساها بس بلاش يا قلبي تنسا عمايلها

بقا هي ديا اللي احنا عيشنا حياتنا نوفلها

يوم لما تيجي الضربه متجيش الا بقا منها

…

شكرا بجد لاي حد خلاني اتألم

من مالي شوفتو م الناس فهمت وبقيت يابا اتعلم

خلو العتاب لاهل العتاب وبلاش بقا اتكلم

ومسيرنا يجمع بينا حساب وعليكو هتضلم



