نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام جمال وليلى أحمد زاهر..شراكة فنية وقصة حب تنتهي بالخطوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هشام جمال وليلى أحمد زاهر، خطوبة ليلى أحمد زاهر والمنتج والممثل هشام جمال تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان خطوبتهم بشكل رسمي، حيث تكللت مسيرتهما الفنية معًا وقصة حبهما بإعلان ارتباطهم بشكل رسمي.

ونشر "هشام" صور من حفل الخطوبة التي اقتصرت على حضور عدد من الأهل والأصدقاء وعلق عليها قائلا: “الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قرايك الفاتحة وان شاء الله الخطوبة قريبًا، نتمنى من كل الناس تدعي لنا بالتوفيق والسعادة والخير”.

إعلان خطوبة هشام جمال وليلى أحمد زاهر

ولاقى الخبر تهنئة العديد من متابعيه منهم الفنان محمد جمعة قائلا: "مبروك"، والسيناريست إنجي علاء: "ألف مبروك ربنا يسعدكم"، خالد عليش: "مبروك"، وشقيقة "ليلى" ملك أحمد زاهر قائلة: "مبروك حبايب قلبي".

وتعاون الفنان هشام جمال مع الفنانة ليلى أحمد زاهر من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" وسط العديد من الشائعات حول ارتباطهما نظرًا للكيميا التي ظهرت بينهما خلال حلقات المسلسل إلى جانب ظهورهما معًا بالعديد من المناسبات الاجتماعية، إلا أن تم التأكيد من قبل "هشام" عن ارتباطهما رسميًا وسط تهنئة متابعيه ومحبيه.

مالاتعرفه عن المنتج والفنان هشام جمال

هشام جمال هو مغني وممثل مصري.

وُلد في 7 يوليو 1980 في القاهرة، مصر.

اشتهر هشام جمال بأداء الأغاني الرومانسية والشعبية، وقد حقق نجاحًا كبيرًا في صناعة الموسيقى في مصر والوطن العربي.

بدأ هشام جمال مشواره الفني في برنامج المواهب "ستار أكاديمي" في الموسم الثاني عام 2004، حيث حظي بشعبية كبيرة وحصد إعجاب الجمهور.

بعد ذلك، أصدر عدة ألبومات ناجحة تضمنت العديد من الأغاني الشهيرة مثل "معقول الغرام"، "بعد الليالي"، و"لو كان بخاطري". وقد تعاون هشام جمال مع عدد من الفنانين المصريين والعرب، مثل تامر حسني وشيرين عبد الوهاب.

بالإضافة إلى مسيرته الغنائية، شارك هشام جمال أيضًا في عدة أعمال تلفزيونية وسينمائية، حيث قدم أدوارًا تمثيلية في العديد من الأفلام والمسلسلات المصرية.

هشام جمال يعتبر أحد الأصوات البارزة في الموسيقى المصرية، وقد حقق شعبية كبيرة بين الجمهور بفضل أدائه العاطفي وقدرته على التعبير عن المشاعر من خلال أغانيه.