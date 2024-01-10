جمعهما الفن والحب.. خطوبة هشام جمال وليلى أحمد زاهر والجمهور يتفاعل

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أحمد جودة - القاهرة - جمعهما الفن الحب.. خطوبة هشام جمال وليلى أحمد زاهر والجمهور يتفاعل.. مثلما جمعَهُمَا الفنُّ يجمعهما الحبُّ والنية بحياة سعيدة، هشام جمال وليلى أحمد زاهر، فقد أطل علينا الثنائي بإطلالة لطيفة من خلال المسلسل الكوميدي في بيتنا روبوت، وتمكنا من تقديم قصة لطيفة أمتعت المشاهدين.

قصة جميلة تبدأ صفحاتها منذ ساعات قلائل.

قصة جميلة تبدأ صفحاتها منذ ساعات قلائل، بعد إعلان اقتراب خطوبة هشام جمال وليلى أحمد زاهر، والتي صارت حديثًا على صفحات التواصل الاجتماعي. استطاعت سهام الحب أن تخترق قلبي القتى والفتاة، لتجمعهما عمَّا قريب لتوقيع عقد، ولكنه ليس فنيَّا، بل من نوع آخر، تجتمع عليه عائلتين وورقتين، وشهود.

جمعهما الفن الحب.. خطوبة هشام جمال وليلى أحمد زاهر والجمهور يتفاعل.. تتابع دوت الخليج كل جديد حول حياة الفنانين لتنقلها سريعًا إلى محبيهم، لا سيما أسرة الفنان أحمد زاهر التي احتفلت، منذ أيام قلائل بموعد اقتراب خطبة هشام جمال وليلى أحمد زاهر، في جو عائلي ترفرف حوله البهجة.

كأيِّ أسرة مصرية تمَّ الاحتفال بطريقة أو بأخرى، في مظاهر بسيطة، بدأت بقراءة الفاتحة كنوع من المباركة للخطبة، واستعدادًا لما بعدها.

بفرحة عارمة.. أحمد زاهر يعلن خطبة ابنته

أعلن الفنان أحمد زاهر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، خِطبة الفنان هشام جمال، الذي وصفه بكلمة "ابني وحبيبي" على ابنتي ليلى أحمد زاهر.

جمعهما الفن الحب.. خطوبة هشام جمال وليلى أحمد زاهر والجمهور يتفاعل.. وقال “زاهر”: "الحمدلله الذى بنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتى ليلى على ابني وحبيبي وصاحبي هشام جمال كل التمنيات الطيبه للعروسين والف مبروك لحبيبة قلب بابا وروح بابا ليلي ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين".

تجمُّع عائلي بهيج

ودعا الوالد "أحمد زاهر" بأفضل الأمنيات الطيبة للعروسين، واصفًا ابنته ليلى أحمد زاهر بـ "روح بابا".

أظهرت الصور ترابطًا كبيرًا بينهما، بدليل وصف الأخير "جمال": "ابني وحبيبي وصاحبي".

وتظهر الصور تجمُّعًا عائليًا بهيجًا يظهر فيه الفنَّان هشام جمال، وسط عائلة الفنَّان أحمد زاهر، والتي تظهر ترابطًا كبيرًا بينهما، بدليل وصف الأخير "جمال": "ابني وحبيبي وصاحبي".

هشام جمال يحتفل على انستجرام

من جانبه أعلن الفنان هشام جمال عبر صفحته الشخصية على موقع انستجرام، اقتراب موعد خطبته على الفنانة ليلى أحمد زاهر ابنة الفنان أحمد زاهر، من خلال "قراءة الفاتحة" متفائلًا ببداية عام 2024.

وقال هشام جمال: " الحمد لله ٢٠٢٤ بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليله كانت قراية الفاتحه وإن شاء الله الخطوبة قريبا".

وطلب جمال من المتابعين أن يدعوا له ولعروسه المستقبلية بكل خير، قائلًا: "نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعاده والخير".

تفاعل المتابعين

وعن تفاعل المتابعين، جاءت بشكل إيجابي يثير البهجة، بأطب التمنيات وأجمل المباركات، بما يشير نحو حالة من الحب تنالها كل من أسرة الفنان أحمد زاهر والفنان هشام جمال.

تفاعل الجمهور

وأثار الجمهور تفاعلًا راقيًا ولطيفًا على منشورات إعلان قراءة فاتحة واقتراب خطوبة هشام جمال وليلى أحمد زاهر، مثل:

"شكلهم حلوین اووی ملیون مبروك".

"مبارك"

"ألف مبروك"

"ربنا يتمم بخير".

مسلسل ف بيتنا روبوت

جمعهما الفن الحب.. خطوبة هشام جمال وليلى أحمد زاهر والجمهور يتفاعل.. أول عمل يجمع هشام وليلى كان مسلسل تلفزيوني مصري، من إخراج وليد الحلفاوي، وتأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، تم بثه لأول مرة 24 يناير 2021، وتدور قصته حول شاب يُدعى "يوسف"، والذي يعمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وزوجته وعائلته رأسًا على عقب، في إطار كوميدي وأحداث متسارعة تنتهي بتحقيق حُلم شاب مصري.

شاركاء في المُسلسل عددًا من الفنانين، هشام جمال، وليلى أحمد زاهر، وعمرة وهبة، وشيماء سيف، والراحلة دلال عبد العزيز.

موعد خطوبة ليلى أحمد زاهر

موعد خطوبة ليلى أحمد زاهر.. حسب المنشورات العائلية، لم يرد موعد محدد للخطوبة، والتى أعلن الفنان أحمد زاهر والفنان هشام جمال عنها بعبارة: "إن شاء الله الخطوبه قريبا".