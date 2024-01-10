نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أخويا لخطيبي.. القصة الكاملة لقصة حب هشام جمال وليلى أحمد زاهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مفاجأة غير متوقعة، جمعت قصة حب بين النجمة ليلى زاهر والفنان هشام جمال في ليجسدا التلاحم الفني الذي جمعهما في يوم من الأيام، ورغم أنهما لم يكونا الأوائل في الساحة الفنية، فإن القصة تبدأ بتصويرهما لعمل فني وتنتهي بقصة حب مميزة، برغم من أنها كانت تعتبره شقيقها.

ولا يعتبر مسلسل "في بيتنا روبرت"، العمل الذي وفق راسين في الحلال، بل هناك كان العديد من الأعمال الفنية المتنوعة التي شاركوا فيها معا، حيث شاركا بعضهما في العديد من الإنتاجات الفنية قبل هذا المسلسل، لذلك يعتبر هذه الأعمال التي جمعت بينهما الحب والمودة، وكان لها دورا بارز.

عرف الحب طريقة إلى قلب المنتج هشام جمال والفنانة ليلي أحمد زاهر، في أول لقاء فني جمعهما في برنامج "هزر فزر" وهو كان منتج موسيقى تتر البرنامج، وكانت فكرة البرنامج عبارة عن حلقة تضمن جولتين من الألعاب تقام بين فريقين من الضيوف.

ولقاء الصدفة أحيانًا يُفاجئنا مرة أخر حيث تكون مفاجة لنا بظهورهما زوجان خلال أحداث المسلسل "في بيتنا روبرت" التي حقق نجاحا كبيرا خلال الجزئين والتي تم عرضة في موسم رمضان 2023.

وكانت تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى كوميدى عن المهندس يوسف الذي يقوم بدوره الفنان هشام جمال الذى اخترع روبوتين هما لذيذ "عمر وهبة" وزومبا "شيماء سيف" اللذين يساعدانه هو وزوجته سارة، التى تقوم بدورها الفنانة ليلى زاهر، ويحدث العديد من المفارقات الكوميدية بسبب التعامل مع الروبوت.

وقابلت الفنان ليلي أحمد زاهر المنتج هشام جمال مرة أخر في فيديو كليب وهو أولى أغنياتها بشكل رسمي بعنوان "كلمة اخيرة" والتي إستطاع تحقيق نجاحا كبيرا عبر مواقع الفيديوهات الشهيرة "اليوتيوب"، وهى أغنية درامية وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بـ لبنان وسط الثلوج والطبيعة الخلابة تناسبًا مع أجواء الشتاء.

اغنية "كلمة أخيرة" من كلمات محمد حسن وألحان وتوزيع إسلام زكي ومدير تصوير جلال الزكي وإخراج هشام جمال.

وأخيرا.. أعلن المنتج هشام جمال عن خطوبته خلال الساعات القليلة الماضية التي اقتصرت على حضور عدد من الأهل والأصدقاء وعلق عليها قائلا: “الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قرايك الفاتحة وان شاء الله الخطوبة قريبًا، نتمنى من كل الناس تدعي لنا بالتوفيق والسعادة والخير”.

ولاقى الخبر تهنئة العديد من متابعيه منهم الفنان محمد جمعة قائلا: "مبروك"، والسيناريست إنجي علاء: "ألف مبروك ربنا يسعدكم"، خالد عليش: "مبروك"، وشقيقة "ليلى" ملك أحمد زاهر قائلة: "مبروك حبايب قلبي".